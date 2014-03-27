NEVS снова оживил старый Saab 9-3. В виде электромобиля - автоновости

Долгая и запутанная история с банкротством шведского Saab никак не дает этой марке уйти в небытие. Китайский консорциум NEVS в свое время получил права на модель 9-3, а также выкупил инженерный центр шведской компании. В начале NEVS хотел производить автомобили в Европе, затем там решили превратить 9-3 в электромобиль

И вот, спустя несколько лет после объявления о начале работ по созданию на базе Saab 9-3, NEVS показала концепты двух электромобилей: седана 9-3 и кроссовера 9-3X. Отличия от старых 9-3 кроются в передней части автомобилей, которая прошла рестайлинг: поменялись радиаторная решетка, фары стали светодиодными, изменилась форма бампера. Изменились и фонари. У концептов вместо зеркал установлены камеры, но в серийной версии они исчезнут. На месте шильдика с грифоном красуется надпись NEVS: аэрокосмический холдинг Saab AB не разрешил китайцам использовать принадлежащий ему бренд.

По словам представителей NEVS на две машины уже собрано более 15 тысяч предзаказов. Электромобили планируется использовать в качестве такси и системе каршеринга в китайском Тяньцзин, власти которого помогают NEVS со строительством завода для производства электромобилей.

Технические характеристики двух электромобилей не разглашаются. По неофициальной информации запас хода составит до 300 километров. Серийные версии получат доступ в интернет, через точку Wi-Fi, управление и мониторинг с помощью приложения для смартфонов, а также NEVS обещает оснастить их салонными фильтрами, задерживающими до 99% вредных частиц.