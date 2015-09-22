Георгий Чивчян стал победителем второго этапа РДС

26-27 мая любимая пилотами Российской Дрифт Серии трасса NRing в Нижнем Новгороде принимала второй этап РДС сезона 2017.Синоптики прогнозировали дождь, но желание дрифтеров показать дымные и красочные проезды своим зрителям оказалось сильнее, и дождь обошел Нижегородское кольцо стороной.На второй этап было заявлено 28 пилотов, но перед квалификацией, во время тренировок, к большому сожалению болельщиков, из-за технических неполадок покинули борьбу Аркадий Цареградцев, Ленар Рахимов и Евгений Лосев.«Для меня второй этап РДС в Нижнем Новгороде завершился ещё до начала квалификации начавшей гнать стружку турбиной, – написал в своем Instagram победитель первого этапа серии. – Чтобы не приклеить следом и мотор, было принято решение пропустить этап в качестве участника и починиться к Рязани!» Для меня 2 этап РДС в Нижнем Новгороде только что завершился ещё до начала квалификации начавшей гнать стружку турбиной. Чтобы не приклеить следом и мотор принято решение пропустить этап в качестве участника и починиться теперь уже к Рязани! Вся надежда теперь на Никитоса, GT86 которого в нашем фирменном дизайне смотрится максимально жирно! Ну и держим ? за Сибирь! #blackmonster #toyotires #motul #teamppmracing #ppmracingПубликация от Аркадий Цареградцев (@tsaregradsev_ark) Май 26 2017 в 5:41 PDT Сама квалификация выдалась достаточно интересной. Главный судья Чемпионата Федерико Шерифо на этот раз усложнил привычное задание – в нём появились дополнительные клиппинг-зоны. Удивил всех пилот Toyo Tires x Gorilla energy Павел Бусыгин. Именно он возглавил список пилотов с результатом 99 баллов. В одном балле от него оказался Георгий Чивчян из Autoprofi team, а на третьей строчке – его товарищ по команде вице-чемпион РДС 2016 Алексей Головня.Финал начался с напряженной борьбы в ТОП-32. Отбор длился два часа, в результате которого в следующую стадию не прошли действующий обладатель титула Евгений Сатюков и неоднократный чемпион РДС Евгений Ружейников, новоиспеченный участник команды Fail Crew Никита Шиков. Зато неудачно начавшие сезон пилоты команды Tuning Factory Aimol Илья Федоров, Андрей Песегов и Алексей Бобровских порадовали своих болельщиков.В полуфиналы в бескомпромиссной борьбе прошли Чивчян, Головня, Бусыгин и Дамир Идиятулин.Далее нехитрая сетка соревнований привела к неизбежному финалу с двумя лидерами этапа — Павлом Бусыгиным и Георгием Чивчяном. Предвкушая идеальные проезды «дверь в дверь», зрители на трибунах, а их собралось около 2000, радостно загудели. Победителем этапа стал Георгий Чивчян.В борьбе за третье место Дамир Идиятулин уступил Алексею Головне.10-11 июня самые сильные пилоты Российской Дрифт Серии отправятся покорять Рязань.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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