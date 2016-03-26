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Искусственный интеллект - автоновости
26-03-2016, 14:03, Автоновости Выход новинки на рынок ожидается не раньше осени....
18-05-2017, 13:06, Автоновости Платный въезд в центр Москвы вводиться не будет. Такое обещание дал столичный градоначальник. Разговоры о том, что для того, чтобы разгрузить центр города его сделают платным ведутся уже не первый...
6-02-2009, 11:29, Автоновости Audi представила публике летающий концепт. Зовут этот агрегат Calamaro. Чудо немецкой мысли объединяет в себе автомобиль, самолет и, похоже, катер....
28-05-2016, 03:48, Автоновости iPhone в будущем сможет заменить ключ зажигания....
22-01-2016, 09:55, Автоновости Требование о 50-процентном уровне локализации будет заморожено....
24-12-2013, 01:00, Автоновости В российском представительстве компании BMW, которая является владельцем британской марки MINI, сообщили стоимость модели Cooper нового поколения, дебют которой в Интернете состоялся в начале...
30-09-2016, 20:58, Автоновости Новый прототип, в отличие от остальных «беспилотников», способен передвигаться по пересеченной местности....
19-02-2014, 19:20, Автоновости Папарацци выложили в Интернет первый "фотоотчет" о ходовых испытаниях прототипа второго поколения кроссовера BMW X1....
3-04-2017, 12:55, Автоновости Начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по МО Виктор Кузнецов выступил с предложением ограничить скорость движения во всех населенных пунктах Подмосковья до 50 км/ч, а в районе пешеходных переходов...
1-11-2014, 10:49, Автоновости Южно-корейский автопроизводитель Hyundai сообщил о продаже десятимиллионного экземпляра модели Elantra....