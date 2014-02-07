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Тони Канаан заменит Себастьяна Бурдэ в Ле-Мане

Пилот Ganassi IndyCar Тони Канаан заменит травмированного Себастьяна Бурдэ в составе команды Ford Chip Ganassi Team USA в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», сообщает AUTOSPORT.com.

Триумфатор «500 миль Индианаполиса» 2013 года разделит машину № 68 с Джои Хэндом и Дирком Мюллером, с которыми Бурдэ отпраздновал победу в категории GTE Pro на кольце Сартэ в прошлом году.

42-летний Канаан, для которого это будет дебютное выступление в Ле-Мане, отметил: «Для меня честь быть включенным в состав Ford Chip Ganassi. Я уже давно намечал для себя участие в этой гонке.

Безусловно, я получил этот шанс в результате неприятных обстоятельств, а именно травм Себастьяна, но я сделаю все возможное, чтобы наилучшим образом заменить его и помочь команде вновь выиграть эти потрясающие соревнования».

В ближайший уик-энд Тони выступит на этапе серии IndyCar в Детройте и пропустит официальные тесты в Ле-Мане. Однако ему все же разрешили принять участие в гонке по квоте «платинового» пилота.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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