ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Отмар Сафнауэр: Серхио Перес – не сорвиголова Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр встал на защиту Серхио Переса, подвергшегося критике по итогам Гран При Монако. Франц Тост: В столкновении с Даниилом Квятом виноват исключительно Серхио Перес За шесть кругов до финиша Серхио пошел в чересчур оптимистичную атаку в Rascasse на Даниила Квята, занимавшего девятое место. Даниил Квят: Перес действовал совсем отчаянно У гонщиков случился контакт, в результате которого Квят не смог продолжить гонку, а Серхио вынужден был отправиться на дополнительный пит-стоп, который лишил его шанса завоевать очки в Монте-Карло. За этот инцидент мексиканец получил десятисекундный штраф, который никак не повлиял на его итоговое 13-е место. Серхио Перес: Даниил Квят не оставил мне достаточно пространства «Перес старается изо всех сил, но он – не сорвиголова, – цитирует Сафнауэра AUTOSPORT.com. – Обычно его обгоны заканчиваются успешно. В гонке он обогнал [Лэнса] Стролла, [Джолиона] Палмера, [Стоффеля] Вандорна и старался опередить Квята. В этой гонке он обгонял больше, чем кто-либо – три из четырех маневров оказались удачными». Когда у Отмара спросили конкретно об инциденте Перес-Квят, то Сафнауэр ответил, что коллизию спровоцировал именно пилот Toro Rosso, который оставил Серхио слишком много места в Rascasse. «Недавно FIA сказала: "Дайте им возможность гоняться". А это разве не гонки? Это новая трактовка, – продолжил Отмар. – Как по мне, это гоночный инцидент. Калитка была открыта, а затем он ее закрыл. Не забывайте, что этот контакт испортил и гонку Чеко, что можно считать справедливым наказанием для него. Я не знаю, почему в Toro Rosso хотели большего штрафа. Да, данный эпизод испортил гонку Квята, но нельзя оставлять калитку открытой. Ты должен проходить Rascasse как положено, а именно по тесной траектории, как это делают все остальные. А он этого не сделал. Хотят ли болельщики видеть такие сражения? Я думаю, да. Я надеюсь, что они хотят этого».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Команда Force India вслед за Mercedes обратилась к FIA за разъяснениями относительно легальности сотрудничества Ferrari и Haas при работе в одной аэродинамической трубе.... Подробнее На прошлой неделе Даррен Кокс опроверг слухи, появившиеся в паддоке WEC во время гонки 6 часов Спа, о том, что Nissan выступит в Ле-Мане без гибридной силовой установки со специальным разрешением от... Подробнее Для удобства болельщиков хоккейный клуб «Адмирал» заблаговременно начинает продажу билетов на вторую серию домашних игр. В гости к приморской команде приедут: 25 сентября - «Сочи», 27 сентября -... Подробнее Компания Renault готова подтвердить планы по продолжению участия в Формуле 1 после завершения сделки по приобретению Lotus, сообщает AUTOSPORT. Спустя десять недель после письма о намерениях и... Подробнее Босс McLaren Рон Деннис признал, что поспешил, когда заявил об отсутствии сотрясения у Фернандо Алонсо после аварии на тестах в Барселоне. Британец при встрече с прессой заявил, что у пилота были... Подробнее 17 октября в первом матче третьей серии домашних игр «Адмирал» сыграет с «Северсталью». Начало встречи в 17:00. Прямая трансляция встречи на ОТВ-Прим и КХЛ-ТВ HD. История встреч Команды встречались... Подробнее Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф уверен, что Нико Росберг не изменит своего решения и не вернётся в Формулу 1. Как считает австриец, Нико хорошо всё обдумал и у него было для этого время,... Подробнее Абсолютно неожиданные слухи появились в паддоке Сингапура по поводу будущего Фернандо Алонсо. Хотя глава McLaren Group Рон Деннис неоднократно заявлял о контракте до конца 2017 года без каких-либо... Подробнее Экватор всероссийской регаты «Кубок залива Петра Великого»-2015 пройден! Сегодня спортсмены завершили третью ночную гонку «Амурский залив». Дистанция проходила по маршруту: старт в районе Спортивной... Подробнее По словам семьи Жюля Бьянки, состояние молодого француза остается критическим, но стабильным... Подробнее