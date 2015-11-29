Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Отмар Сафнауэр: Серхио Перес – не сорвиголова

Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр встал на защиту Серхио Переса, подвергшегося критике по итогам Гран При Монако.

Франц Тост: В столкновении с Даниилом Квятом виноват исключительно Серхио Перес

За шесть кругов до финиша Серхио пошел в чересчур оптимистичную атаку в Rascasse на Даниила Квята, занимавшего девятое место.

Даниил Квят: Перес действовал совсем отчаянно

У гонщиков случился контакт, в результате которого Квят не смог продолжить гонку, а Серхио вынужден был отправиться на дополнительный пит-стоп, который лишил его шанса завоевать очки в Монте-Карло.

За этот инцидент мексиканец получил десятисекундный штраф, который никак не повлиял на его итоговое 13-е место.

Серхио Перес: Даниил Квят не оставил мне достаточно пространства

«Перес старается изо всех сил, но он – не сорвиголова, – цитирует Сафнауэра AUTOSPORT.com. – Обычно его обгоны заканчиваются успешно. В гонке он обогнал [Лэнса] Стролла, [Джолиона] Палмера, [Стоффеля] Вандорна и старался опередить Квята.

В этой гонке он обгонял больше, чем кто-либо – три из четырех маневров оказались удачными».

Когда у Отмара спросили конкретно об инциденте Перес-Квят, то Сафнауэр ответил, что коллизию спровоцировал именно пилот Toro Rosso, который оставил Серхио слишком много места в Rascasse.

«Недавно FIA сказала: "Дайте им возможность гоняться". А это разве не гонки? Это новая трактовка, – продолжил Отмар. – Как по мне, это гоночный инцидент. Калитка была открыта, а затем он ее закрыл. Не забывайте, что этот контакт испортил и гонку Чеко, что можно считать справедливым наказанием для него. Я не знаю, почему в Toro Rosso хотели большего штрафа.

Да, данный эпизод испортил гонку Квята, но нельзя оставлять калитку открытой. Ты должен проходить Rascasse как положено, а именно по тесной траектории, как это делают все остальные. А он этого не сделал.

Хотят ли болельщики видеть такие сражения? Я думаю, да. Я надеюсь, что они хотят этого».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Force India поддержала обращение Mercedes к FIA
29-11-2015, 06:07, Спорт
Команда Force India вслед за Mercedes обратилась к FIA за разъяснениями относительно легальности сотрудничества Ferrari и Haas при работе в одной аэродинамической трубе....
Подробнее
WEC: Даррен Кокс подтвердил участие прототипов Nissan в классе
18-05-2015, 23:51, Спорт
На прошлой неделе Даррен Кокс опроверг слухи, появившиеся в паддоке WEC во время гонки 6 часов Спа, о том, что Nissan выступит в Ле-Мане без гибридной силовой установки со специальным разрешением от...
Подробнее
Открыта продажа билетов на вторую серию домашних игр
18-09-2015, 02:07, Спорт
Для удобства болельщиков хоккейный клуб «Адмирал» заблаговременно начинает продажу билетов на вторую серию домашних игр. В гости к приморской команде приедут: 25 сентября - «Сочи», 27 сентября -...
Подробнее
Renault и Lotus заключили сделку
4-12-2015, 15:49, Спорт
Компания Renault готова подтвердить планы по продолжению участия в Формуле 1 после завершения сделки по приобретению Lotus, сообщает AUTOSPORT. Спустя десять недель после письма о намерениях и...
Подробнее
Рон Деннис признал, что поспешил с диагнозом Алонсо
12-03-2015, 11:52, Спорт
Босс McLaren Рон Деннис признал, что поспешил, когда заявил об отсутствии сотрясения у Фернандо Алонсо после аварии на тестах в Барселоне. Британец при встрече с прессой заявил, что у пилота были...
Подробнее
Сегодня «Адмирал» сыграет с «Северсталью»
17-10-2015, 10:40, Спорт
17 октября в первом матче третьей серии домашних игр «Адмирал» сыграет с «Северсталью». Начало встречи в 17:00. Прямая трансляция встречи на ОТВ-Прим и КХЛ-ТВ HD. История встреч Команды встречались...
Подробнее
Тото Вольф не верит в возвращение Нико Росберга
5-12-2016, 07:58, Спорт
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф уверен, что Нико Росберг не изменит своего решения и не вернётся в Формулу 1. Как считает австриец, Нико хорошо всё обдумал и у него было для этого время,...
Подробнее
Фернандо Алонсо перейдёт в Red Bull Racing?
20-09-2015, 19:57, Спорт
Абсолютно неожиданные слухи появились в паддоке Сингапура по поводу будущего Фернандо Алонсо. Хотя глава McLaren Group Рон Деннис неоднократно заявлял о контракте до конца 2017 года без каких-либо...
Подробнее
Экватор всероссийской регаты «Кубок залива Петра Великого-2015»: пройдено три из пяти гонок
10-09-2015, 03:46, Спорт
Экватор всероссийской регаты «Кубок залива Петра Великого»-2015 пройден! Сегодня спортсмены завершили третью ночную гонку «Амурский залив». Дистанция проходила по маршруту: старт в районе Спортивной...
Подробнее
Состояние Жюля Бьянки остается критическим, но стабильным
31-10-2014, 02:48, Спорт
По словам семьи Жюля Бьянки, состояние молодого француза остается критическим, но стабильным...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU