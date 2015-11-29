Отмар Сафнауэр: Серхио Перес – не сорвиголова

Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр встал на защиту Серхио Переса, подвергшегося критике по итогам Гран При Монако.Франц Тост: В столкновении с Даниилом Квятом виноват исключительно Серхио ПересЗа шесть кругов до финиша Серхио пошел в чересчур оптимистичную атаку в Rascasse на Даниила Квята, занимавшего девятое место.Даниил Квят: Перес действовал совсем отчаянноУ гонщиков случился контакт, в результате которого Квят не смог продолжить гонку, а Серхио вынужден был отправиться на дополнительный пит-стоп, который лишил его шанса завоевать очки в Монте-Карло.За этот инцидент мексиканец получил десятисекундный штраф, который никак не повлиял на его итоговое 13-е место.Серхио Перес: Даниил Квят не оставил мне достаточно пространства«Перес старается изо всех сил, но он – не сорвиголова, – цитирует Сафнауэра AUTOSPORT.com. – Обычно его обгоны заканчиваются успешно. В гонке он обогнал [Лэнса] Стролла, [Джолиона] Палмера, [Стоффеля] Вандорна и старался опередить Квята.В этой гонке он обгонял больше, чем кто-либо – три из четырех маневров оказались удачными».Когда у Отмара спросили конкретно об инциденте Перес-Квят, то Сафнауэр ответил, что коллизию спровоцировал именно пилот Toro Rosso, который оставил Серхио слишком много места в Rascasse.«Недавно FIA сказала: "Дайте им возможность гоняться". А это разве не гонки? Это новая трактовка, – продолжил Отмар. – Как по мне, это гоночный инцидент. Калитка была открыта, а затем он ее закрыл. Не забывайте, что этот контакт испортил и гонку Чеко, что можно считать справедливым наказанием для него. Я не знаю, почему в Toro Rosso хотели большего штрафа.Да, данный эпизод испортил гонку Квята, но нельзя оставлять калитку открытой. Ты должен проходить Rascasse как положено, а именно по тесной траектории, как это делают все остальные. А он этого не сделал.Хотят ли болельщики видеть такие сражения? Я думаю, да. Я надеюсь, что они хотят этого».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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