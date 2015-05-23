ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Антонио Джовинацци проведет семь пятничных тренировок за Haas Резервный пилот Ferrari Антонио Джовинацци проведет в кокпите Haas VF-17 семь пятничных тренировок в сезоне 2017 года. В этом году 23-летний итальянец заменял травмированного Паскаля Верляйна в составе Sauber в Австралии и Китае, а также принимал участие в сезонных тестах в Бахрейне за Ferrari: Джовинацци финишировал 12-м в Мельбурне, а в Шанхае попал в аварию. Антонио проведет тренировки в составе Haas в Великобритании, Венгрии, Италии, Малайзии, Мексике, Бразилии и Абу-Даби. Интересно, что в шести случаях Джовинацци будет заменять в кокпите VF-17 Кевина Магнуссена и только в Мексике свое место в машине ему уступит Ромен Грожан. «Я рад получить очередную возможность, которыми для меня наполнен этот сезон, – сказал Антонио. – Безусловно, я рад быть третьим пилотом Ferrari, а тренировки в составе Haas позволят мне поддерживать форму. Я постараюсь применить те знания, которые получил в работе на симуляторе и на гоночных трассах. Я горжусь верой в меня Ferrari и Haas и благодарен за ценное время в кокпите машин Кевина и Ромена».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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