ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В первый день лета стартует краевой турнир по боксу «Дети Приморья»

С 1 по 4 июня во Владивостоке, в спорткомплекс «Арена спорта» (ул. Володарского, 3), состоится 15-й турнир памяти известного приморского тренера, заслуженного работника физической культуры России Ильи Даниловича Петрука, три десятилетия руководившего Детско-юношеской спортивной школой бокса «Надежды ринга» г. Владивостока.





В ежегодных соревнованиях участвуют начинающие боксеры со всего Приморского края в возрасте 10-12 лет. Для многих из них - это первый серьезный турнир, с которого начинается их спортивная карьера. Победителям и призерам вручат заслуженные медали и грамоты.





Поддержать юных спортсменов и увидеть динамичные и эмоциональные бои приглашаются зрители, вход свободный.





Программа турнира

1 июня 14.00 - Открытие соревнования. Предварительные бои

2 июня 14.00 - Полуфинальные бои

3 июня - Отдых

4 июня 12.00 - Финальные бои. Награждение.





Пресс-служба департамента физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 06:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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