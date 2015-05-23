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В первый день лета стартует краевой турнир по боксу «Дети Приморья»

В первый день лета стартует краевой турнир по боксу «Дети Приморья»
С 1 по 4 июня во Владивостоке, в спорткомплекс «Арена спорта» (ул. Володарского, 3), состоится 15-й турнир памяти известного приморского тренера, заслуженного работника физической культуры России Ильи Даниловича Петрука, три десятилетия руководившего Детско-юношеской спортивной школой бокса «Надежды ринга» г. Владивостока.



В ежегодных соревнованиях участвуют начинающие боксеры со всего Приморского края в возрасте 10-12 лет. Для многих из них - это первый серьезный турнир, с которого начинается их спортивная карьера. Победителям и призерам вручат заслуженные медали и грамоты.



Поддержать юных спортсменов и увидеть динамичные и эмоциональные бои приглашаются зрители, вход свободный.



Программа турнира

1 июня 14.00 - Открытие соревнования. Предварительные бои

2 июня 14.00 - Полуфинальные бои

3 июня - Отдых

4 июня 12.00 - Финальные бои. Награждение.



Пресс-служба департамента физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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