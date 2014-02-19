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Седан BMW 1-Series не попадет в Европу - автоновости

Седан BMW 1-Series не попадет в Европу - автоновостиСедан BMW 1-Series не попадет в Европу

Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW не станет выводить седан 1-й серии нынешнего поколения на европейский рынок. Эта модель была разработана специально для китайского рынка, но вызвала интерес и в Старом Свете. Но в BMW опасаются, что появление трехобъемной «копейки» вызовет отток интереса от 3-й серии.

«У нас нет планов продавать седан 1-Series на европейском рынке. Мы не хотим повторения ситуации, в которой оказалась Audi: выведя седан А3 на рынок у них упали продажи более крупного седана А4», — заявил представитель BMW британскому журналу Autocar.

Однако, ситуация может измениться со сменой поколений: следующая «копейка» будет построена на переднеприводной платформе UKL, которую разделит с моделями MINI. Смена поколений намечена на 2019 год. Седан, продающийся в Китае уже переднеприводный сегодня, а следующее поколение не должно вызвать «внутренний каннибализм» с третьей серией из-за совершенно разной идеологии (3-я серия останется заднеприводной).

Также, не исключено, что в гамме второй серии, где сегодня представлены купе и кабриолет на базе 1-й серии, появится «четырехдверное купе» Gran Coupe. Оно могло бы составить в Европе конкуренцию Mercedes-Benz CLA.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:47      |      Категория:  Автоновости
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