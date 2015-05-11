ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Citroen хочет подписать Андреаса Миккельсена на несколько этапов WRC Команда Citroen и Андреас Миккельсен уже ведут переговоры относительно того, чтобы продолжить совместное сотрудничество и после Ралли Сардиния. На прошлой неделе стало известно, что Андреас заменит Стефана Лефевра за рулем Citroen C3 в Италии, но в стане французского производителя уже намекают на то, что дадут норвежцу шанс не только на Сардинии. Андреас Миккельсен выступит за Citroen в Италии На этой неделе Миккельсен впервые протестирует Citroen C3 WRC. «Мы не собираемся оказывать давление на Андреаса, – сказал руководитель команды Citroen Ив Маттон в интервью AUTOSPORT.com. – Мы хотим, чтобы он нащупал свой уровень и выступал на этом уровне. Если Андреас комфортно почувствует себя в машине на тестах, а по ходу ралли еще лучше разберется с техникой, то он может показать хороший результат. Когда мы попросили Миккельсена выступить за нас, то, очевидно, не собирались прощаться с ним после первого же ралли. Мы не заинтересованы в разовых выступлениях. С другой стороны, пока что я не знаю, как можно это осуществить. Трудно выделить для пилота машину. В данной ситуации мы будем действовать постепенно, шаг за шагом». Менеджмент Миккельсена, в свою очередь, в комментарии AUTOSPORT.com подтвердил, что если понадобится, то норвежец будет доступен для французской команды до конца сезона. «Я очень рад этой сделке, – сказал Миккельсен. – Это именно то, чего я ждал и на что надеялся – получить шанс вернуться на топ-уровень. Очевидно, что в 2017-м шансов в чемпионате у меня нет. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы поставить себя в наиболее выгодное положение на следующий год. Я с нетерпением жду дебютных тестов C3. Я тестировал 2017 Polo в прошлом году и тестировал Hyundai в этом сезоне, поэтому у меня есть опыт езды на этих автомобилях. Конечно, я бы хотел остаться здесь [на топ-уровне WRC] до конца сезона».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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