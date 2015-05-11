Дивизион Александра Тихоновецкого сыграл во Владивостоке

По всей стране сейчас проходит Фестиваль массового футбола в честь Кубка Конфедераций, который Россия впервые в своей истории готовится принимать уже в этом месяце, с 17 июня по 2 июля. Приморский край не остался в стороне. Первыми на футбольное поле вышли самые юные спортсмены. Они участвовали в турнире «Большие звезды светят малым!», который во Владивостоке носит имя известного приморского футболиста Александра Тихоновецкого.





Эмоции на поле просто зашкаливают, команды мальчишек поддерживают родители – с флагами, дудками и барабанами. На стадионе «Юность» в региональном этапе всероссийского турнира за победу боролись 12 команд.





Юрий Болобонкин, директор ЦПЮФ ФК «Луч-Энергия»: «В Находке дивизион Файзуллина проводится, в Комсомольске – Газинского, в Хабаровске – Димидко проводится, так что соревнования для детей довольно объемные. Победитель получает право, обычно в сентябре, в районе Крыма приходит вызов на соревнования, финальный этап будет «Большие звезды светят малым».





Участников разбили на три группы. Каждая команда выкладывалась на 100 процентов, чтобы попасть в финал. Для мальчишек даже просто побегать на поле уже в радость, а сыграть со сверстниками в таком турнире – впечатлений хватит надолго.





Иван Черноморов, игрок команды «Спарта» г. Владивосток: «Мы играли с «Луч-Энергия-3» и выиграли со счетом 8-0. Вчера две игра проиграл, одну выиграли со счетом 2-0. Две проиграли – «Луч-Энергия-1» и «Луч-Энергия-2».





Тимофей Пруцких, игрок команды «Локомотив» г. Уссурийск: «Запомнился самый последний матч, когда мы играли со «Стартом», который сейчас играет с «Лучом» и я забил два гола, эти голы были с углового. Моя команда выступила нормально, иногда тренер ругался, а иногда хвалил».





В финальном матче сошлись два «Луча-Энергии» - из Владивостока и Благовещенска. Победу со счетом 3-1 одержали хозяева. Третье место заняла местная «Новая энергия».





Данил Решетнёв, нападающий ФК «Луч-Энергия» г. Благовещенск: «Команда хорошо, защитники, полузащитники, вратарь – все молодцы. Хорошо все играли. На этих соревнованиях было трудно играть. Такая сильная борьба была».





Организатор турнира – известный приморский футболист Александр Тихоновецкий внимательно следил за всеми матчами.





Александр Тихоновецкий, организатор турнира, тренер ФК «Луч-Энергия»: «У меня есть номинации специальные. Два дня турнир проходит, я смотрю, выбираю, и я думаю, что те призы, которые я вручу лучшим игрокам, они будут стремиться к тому, чтобы быть лучше и лучше».





Победителям и призерам достались кубки, медали и футбольные мячи с автографами игроков главной команды «Луч-Энергия». Тех, кто в этот раз на пьедестал не попал, наградили сладкими призами. Футболку под номером 10 с именем Тихоновецкого увез лучший нападающий турнира – Данил Решетнёв из благовещенского «Луча».





Елена Ритус Вести. Приморье





