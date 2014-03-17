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В Канаде создали электрический пикап - автоновости

В Канаде создали электрический пикап - автоновостиВ Канаде создали электрический пикап

Автор фото: фирма-производитель

В сегменте электрических пикапов пока не густо: лишь компания Workhorse из США показала серийный вариант «рабочей лошадки на батарейках». В погоню за ними кинулись канадцы из Havelaar Co. — до сегодняшнего дня об этой компании мировой общественности ничего не было известно.

Пока пикап, получивший имя Bison, представлен в виде прототипа, но Havelaar обещает наладить серийное производство в ближайшее время. В компании говорят, что Bison создавался с учетом эксплуатации в суровом климате Канады. В его основе лежит пространственная рама из углеродистой стали. Он оснащен двумя электромоторами — по одному на каждую ось, так что машина получилась полноприводной. Емкость установленных батарей не указывается, но в Havelaar утверждают, что на одной зарядке он может проехать до 300 километров.

В компании говорят, что Bison имеет «провокационный дизайн», а короткие свесы и расположение колес практически по углам кузова серьезно увеличивают его геометрическую проходимость.

В салоне водителя встречает полностью виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана. Еще один, вертикально расположенный, размещен на центральной консоли. Тут в Havellar явно подсматривали за Tesla, так как через экран осуществляется управление практически всеми функциями Bison.

Напомним, что помимо Workhorse, которая начнет производство пикапов в следующем году, электрический малотоннажник разрабатывают Tesla и Bollinger.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:03      |      Категория:  Автоновости
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