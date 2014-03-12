ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморские кудоисты взяли на Кубке России «золото» и «серебро»

Успешными стали выступления для владивостокских спортсменов на Кубке России по восточному боевому единоборству кудо в Пятигорске. В соревнованиях принимали участие ведущие кудоисты страны.





В небольшом составе спортсмены, представляющие ДВФО, показали отличный результат. Артем Васильев занял первое место в категории 260 единиц (КМС, 3 кю, тренер Бордюгов В.Н., СК «Ратимир»).

Шамиль Сеидов стал серебряным призером в категории 240 единиц (КМС, 1 кю, тренер Бородий Ю.И., СК «Бастион»).





Как отметил руководитель Федерации Кудо ДВФО Александр Ясин, эти занятые места на пьедестале стали для них еще одной важной ступенью спортивной карьеры.

- Впереди будет летний отдых перед очень важным сезоном. Набирайтесь сил, все победы еще впереди, - подчеркнул руководитель федерации.





Пресс-служба Федерации Кудо ДВФО

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 22:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В домашних матчах “Портовика” с "Ухтой" на площадке разыгралась настоящая драма. Трудные времена “Портовика” пережили не все: вслед за Посаженниковым и Смирновым ушел украинец Максим Аветисян,... Подробнее Себастьен Ожье хочет, чтобы Ралли Великобритания оставался последним в календаре чемпионата мира. Календарь WRC на следующий сезон должен быть опубликован в конце сентября, и многие прочат на место... Подробнее Основатель команды Haas Джин Хаас признался, что уже в предстоящем сезоне надеется на подиум его команды. Только в прошлом году Haas присоединилась к стартовой решетке Ф1, однако уже в дебютной гонке... Подробнее Гонщик Williams Фелипе Масса выступит с обновленной ливреей автомобиля на своем финальном домашнем Гран При Ф1 в Бразилии. Бразилец решил завершить карьеру пилота Формулы 1, проведя 15 лет в этом... Подробнее На Гран При Австрии Андреа Янноне принёс Ducati первую победу с гонки на Филлип-Айленде в 2010 году. Итальянец стартовал с поула и по ходу дистанции боролся с напарником Андреа Довициозо, которого... Подробнее 10 октября в Пушкинском театре прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию владивостокского центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка». Поздравить самбисток с праздником... Подробнее Китайская команда KCMG проведет предстоящий сезон в чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), где откажется от шасси компании Morgan в пользу ORECA.... Подробнее Для BMW Motorsport этап DTM в Москве проходит непросто из-за сложных погодных условий в столице, а единственным гонщиком коллектива, набравшим сегодня очки, стал Максим Мартен. Уже со второй... Подробнее В соревнованиях могут принять участие все желающие, в возрасте от 10 лет, независимо от уровня катания! У Вас есть возможность проверить свой уровень мастерства и получить удовольствие и массу эмоций... Подробнее 18 сентября легендарный японский спортсмен, чемпион Олимпийских игр по дзюдо, четырехкратный чемпион мира Ямасита Ясухиро проведет во Владивосток лекцию по дзюдо, а также даст мастер-класс для... Подробнее