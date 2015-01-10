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«Яндекс» начал разработку собственного беспилотного автомобиля - автоновости

«Яндекс» начал разработку собственного беспилотного автомобиля - автоновости«Яндекс» начал разработку собственного беспилотного автомобиля

Компания «Яндекс» рассекретила прототип беспилотного автомобиля с системами полного автономного управления, разрабатываемого в рамках развития проекта «Яндекс Такси». Прототип создан на базе Toyota Prius.

Автомобиль оснастили радарами, лидарами, а также компьютером на базе процессора Nvidia GTX. Прототип оснащен в том числе и собственными разработками компании «Яндекс», среди которых отображение навигации в реальном времени, система компьютерного виденья и распознавания объектов. Компьютерная система работает на вычислительных алгоритмах, программе искусственного интеллекта и самообучения, разработанных в российской компании. В частности, прототип использует данные «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» для постройки маршрута по городским улицам в обход пробок.

«Беспилотные автомобили станут революционным способом передвижения, с которым мы все столкнемся в ближайшие десятилетия, — заявил руководитель проекта «Yandex.Taxi Self-driving» Дмитрий Полищук. — В данный момент десятки компаний по всему миру создают собственные беспилотные автомобили, но лишь немногие ключевые компоненты для воплощения проекта в реальность. Этими компонентами являются алгоритмы, инженерные знания и ресурсы, доступ на рынок самоуправляемых автомобилей. Яндекс.Такси при поддержке «Яндекса» является одним из немногих игроков, который может похвастать тем, что имеет такие компоненты в своем распоряжении».

Проект предполагает создание беспилотного автомобиля, оснащенного системами автономного вождения высшего пятого уровня. Все системы автономного вождения разбиты на пять уровней, в которых нулевой уровень предполагает полное участие человека в управлении автомобилем, а пятый — не влечет за собой никакого участия человека в управлении транспортным средством.

Начать тесты прототипа на дорогах общего пользования в Яндекс.Такси надеются в следующем году. Компания планирует не только самостоятельное использование технологий, но и их продажу сторонним автомобильным компаниям.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 21:01      |      Категория:  Автоновости
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