Гутьеррес в числе претендентов на место Себастьяна Бурдэ
Дейл Койн, владелец и руководитель команды Dale Coyne Racing, сказал, что его телефон буквально разрывался от звонков относительно замены Себастьяна Бурдэ.Американское издание Racer выяснило, что сейчас главными кандидатами являются бывший гонщик Формулы 1 Эстебан Гутьеррес и Джеймс Дэвисон, заменявший француза в Инди 500.«Мне позвонили примерно 30 пилотов, – сказал Койн. – Других комментариев я дать не могу, но Дэвисон определённо в числе кандидатов».Койн также отметил, что Эстебан Гутьеррес находится в коротком списке кандидатов.«Похоже, что он очень сильный пилот, – сказал Койн. – Он добивался успехов в GP2 [был вторым в 2012 году] и был чемпионом GP3 [в 2010 году]».Следующие гонки серии IndyCar пройдут уже на этой неделе – на городской трассе в Детройте состоится сдвоенный уик-энд. И Койн говорит, что идеальной заменой Бурдэ стал бы пилот, который смог бы быстро ехать и на овалах, и на дорожных/городских трассах.Гутьеррес прежде не выступал на овалах, в то время как Дэвисон в минувшее воскресенье в Инди 500 прорвался с последнего места на третье и даже лидировал два круга перед аварией за 17 кругов до конца.
Дейл Койн «Я думаю, если решим взять Эстебана, то он освоится только к гонке на Роуд Америке, которая пройдёт 25 июня, потому что он совсем не знаком с этими машинами.Европейские трассы очень ровные, как Уоткинс-Глен, а Детройт кочковатый. Ему придётся очень непросто в процессе обучения сразу во время уик-энда, если мы заключим договор.Но похоже, что он очень талантлив и готов учиться, и у нас также будет возможность провести тесты на Роуд Америке, перед гонкой на этой трассе. Надеюсь, что это сработает. Потому что мы хотим, чтобы тот, кто присоединится к нам сейчас, заменял Себастьяна до его возвращения.В идеале мы бы хотели, чтобы тот пилот, с кем мы подпишем контракт, выступал и на овалах, но в крайнем случае мы найдём одного гонщика для дорожных и городских трасс и другого – для овалов».Гутьеррес выступал в Формуле 1 за команды Sauber и Haas, в общей сложности он провёл три полных сезона. Сейчас он выступает в Формуле Е, где он дебютировал на домашнем этапе в Мексике. В первых трёх гонках на электромобилях он добился существенного прогресса и уже финишировал в десятке.Проблема заключается в том, что сразу три этапа Формулы Е пересекаются с гонками IndyCar. Берлин накладывается на гонку в Техасе, а Нью-Йорк и Монреаль на Торонто и Мид-Огайо.«Во многом поэтому контракт ещё не подписан, и мы продолжаем рассматривать другие варианты. Среди кандидатов Джеймс Дэвисон. А если нам будет нужен гонщик под овалы, то им бы мог стать Ориоль Сервия».Себастьян Бурдэ начал этот сезон с победы на первом этапе в Сент-Питерсберге, после чего финишировал вторым в Лонг Бич. Во время субботней части квалификации к Инди 500 он попал в аварию, в которой получил переломы правого бедра и в области таза.Сейчас 38-летний француз проходит активный курс реабилитации и намерен вернуться за руль во время финала сезона в Сономе.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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