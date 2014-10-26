Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Гутьеррес в числе претендентов на место Себастьяна Бурдэ

Дейл Койн, владелец и руководитель команды Dale Coyne Racing, сказал, что его телефон буквально разрывался от звонков относительно замены Себастьяна Бурдэ.

Американское издание Racer выяснило, что сейчас главными кандидатами являются бывший гонщик Формулы 1 Эстебан Гутьеррес и Джеймс Дэвисон, заменявший француза в Инди 500.

«Мне позвонили примерно 30 пилотов, – сказал Койн. – Других комментариев я дать не могу, но Дэвисон определённо в числе кандидатов».

Койн также отметил, что Эстебан Гутьеррес находится в коротком списке кандидатов.

«Похоже, что он очень сильный пилот, – сказал Койн. – Он добивался успехов в GP2 [был вторым в 2012 году] и был чемпионом GP3 [в 2010 году]».

Следующие гонки серии IndyCar пройдут уже на этой неделе – на городской трассе в Детройте состоится сдвоенный уик-энд. И Койн говорит, что идеальной заменой Бурдэ стал бы пилот, который смог бы быстро ехать и на овалах, и на дорожных/городских трассах.

Гутьеррес прежде не выступал на овалах, в то время как Дэвисон в минувшее воскресенье в Инди 500 прорвался с последнего места на третье и даже лидировал два круга перед аварией за 17 кругов до конца.
Гутьеррес в числе претендентов на место Себастьяна Бурдэ
Дейл Койн

«Я думаю, если решим взять Эстебана, то он освоится только к гонке на Роуд Америке, которая пройдёт 25 июня, потому что он совсем не знаком с этими машинами.

Европейские трассы очень ровные, как Уоткинс-Глен, а Детройт кочковатый. Ему придётся очень непросто в процессе обучения сразу во время уик-энда, если мы заключим договор.

Но похоже, что он очень талантлив и готов учиться, и у нас также будет возможность провести тесты на Роуд Америке, перед гонкой на этой трассе. Надеюсь, что это сработает. Потому что мы хотим, чтобы тот, кто присоединится к нам сейчас, заменял Себастьяна до его возвращения.

В идеале мы бы хотели, чтобы тот пилот, с кем мы подпишем контракт, выступал и на овалах, но в крайнем случае мы найдём одного гонщика для дорожных и городских трасс и другого – для овалов».

Гутьеррес выступал в Формуле 1 за команды Sauber и Haas, в общей сложности он провёл три полных сезона. Сейчас он выступает в Формуле Е, где он дебютировал на домашнем этапе в Мексике. В первых трёх гонках на электромобилях он добился существенного прогресса и уже финишировал в десятке.

Проблема заключается в том, что сразу три этапа Формулы Е пересекаются с гонками IndyCar. Берлин накладывается на гонку в Техасе, а Нью-Йорк и Монреаль на Торонто и Мид-Огайо.

«Во многом поэтому контракт ещё не подписан, и мы продолжаем рассматривать другие варианты. Среди кандидатов Джеймс Дэвисон. А если нам будет нужен гонщик под овалы, то им бы мог стать Ориоль Сервия».

Себастьян Бурдэ начал этот сезон с победы на первом этапе в Сент-Питерсберге, после чего финишировал вторым в Лонг Бич. Во время субботней части квалификации к Инди 500 он попал в аварию, в которой получил переломы правого бедра и в области таза.

Сейчас 38-летний француз проходит активный курс реабилитации и намерен вернуться за руль во время финала сезона в Сономе.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Находка готовится к первым «Пиратским играм»
26-10-2014, 05:50, Спорт
Муниципальное учреждение «Физкультура и здоровье» готовит ежегодный осенний фестиваль дворовых команд. Сотрудники на практике разрабатывают новый набор заданий для «Спортивной Находки» и приглашают...
Подробнее
WTCC: Меди Беннани вновь выступит за Citroen Racing в MAC3
6-05-2016, 06:44, Спорт
Команда Citroen Racing подтвердила приглашение Меди Беннани в заезд MAC3, который пройдёт в ближайшую субботу в рамках этапа в Марокко. Напомним, что в тайм-триале от Lada Sport и Honda в борьбе...
Подробнее
Погиб Ильгизар Мардеев
25-08-2014, 18:04, Спорт
Трагические новости пришли из Татарстана. Оборвалась жизнь знаменитого пилота команды КамАЗ-Мастер Ильгизара Азатовича Мардеева...
Подробнее
1-03-2016, 10:48, Спорт
Спортсмены настроены крайне решительно, на кону стоит не просто победа, но статус команды в Азии, а значит – будущие игры. Чемпионы Дальнего Востока по американскому футболу "Дикие панды" проведут...
Подробнее
Жером Столл: Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с Хюлькенбергом
14-10-2016, 23:57, Спорт
Президент Renault Sport Racing Жером Столл прокомментировал подписание контракта с Нико Хюлькенбергом, который будет выступать за французскую команду с 2017 года. «Сезон-2017 станет вторым после...
Подробнее
«МЭГ-2015» собрал туристов со всего Приморья
2-06-2015, 09:00, Спорт
В минувшие выходные, в пригороде Владивостока, на поляне возле скального карьера (за ост. Варяг), состоялся чемпионат и первенство края по спортивному туризму на средствах передвижения (вело)...
Подробнее
Роберто Мери всё еще надеется сесть за руль в этом сезоне
27-02-2016, 04:05, Спорт
Бывший гонщик команды Manor Роберто Мери не оставляет попыток найти для себя команду в гонках одноместных автомобилей в этом сезоне. Испанец провел 13 Гран При в прошлом году за команду Manor. Однако...
Подробнее
В Артеме в международном детском турнире примут участие самбисты трех стран
7-12-2015, 17:46, Спорт
Более 450 спортсменов поборются за призовой фонд 400 тыс. рублей в новогодних детских турнирах по самбо В предстоящие выходные в городе Артеме состоятся крупные детские турниры по самбо. В субботу,...
Подробнее
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце
2-04-2017, 03:59, Спорт
Два экипажа Toyota LMP1 оккупировали верхушку протокола по итогам первого дня предсезонных тестов в Монце, которые еще называют прологом WEC. Porsche лидирует на прологе в Монце, G-Drive Racing на...
Подробнее
Воспитанники лесозаводского клуба «Тигр» завоевали по итогам года 114 медалей
22-12-2015, 05:45, Спорт
В заключение 2015 года в детско-юношеском спортивном клубе «Тигр» г. Лесозаводска традиционно подвели итоги. В течение года воспитанники клуба приняли участие в 34 спортивно-массовых мероприятиях, в...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU