ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Открытое Первенство Артемовского городского округа по самбо собрало участников со всего Дальнего Востока

Более 700 участников со всего Дальнего Востока сразились в открытом турнире по самбо, который прошел в субботу, 27 мая, в Центре физической культуры и спорта города Артема.

В турнире приняли участие команды из Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Корсакова (Сахалинская обл.), Хабаровска, Читы, Дальнереченска, п. Ярославский, Фокино, Большого Камня, Арсеньева, п. Трудовое. Самой многочисленной была команда СК «Мастер». из Артема.

Ежегодно спортивный клуб «Мастер» проводит такие соревнования по олимпийской системе. Соревнования стали настоящим спортивным праздником для сотен участников и зрителей. Красочная церемония открытия началась с парада участников Всех присутствующих приветствовали глава АГО Александр Авдеев, председатель Думы Анатолий Бадель, депутат Законодательного Собрания ПК Игорь Чемерис.

«Очень приятно видеть такое большое количество участников соревнований – мальчишек и девчонок, парней и девушек. У них есть интересное дело – спорт, которому они отдают много времени, значит, они отвлечены от улицы», - сказал Александр Авдеев, - И сегодня мы в очередной раз стали свидетелями сильного характера, мужественности и стойкости наших детей».

Особенность этого турнира в том, что на одних коврах встретились борцы, которые только делают свои первые шаги к успеху и те, кто уже принёс ни одну победу в общую копилку спортивного клуба «Мастер». Соревнования проходили в течение всего дня, итоги и награждение проводилось уже поздно вечером.

Поздравить участников престижных соревнований пришел депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Новиков, который как раз в этот день прилетел из Москвы, чтобы традиционную парламентскую неделю провести в Приморье. «Очень приятно видеть сегодня более 720 участников соревнований из 24 территорий Дальневосточного федерального округа, поэтому эти соревнования по праву можно считать окружными», - сказал депутат Госдумы, - с момента возобновления развития самбо в Приморье прошло всего 6 лет, но артемовская федерация самбо в лице СК «Мастер» вырастила уже 13 мастеров спорта, около 50 – кандидатов в мастера спорта. Среди ребят есть чемпионы мира и России. И это о многом говорит». Владимир Новиков отметил, что соревнования проходят в рамках реализации проекта «Здоровое поколение» и поблагодарил всех, кто помог провести столь масштабное мероприятие, выступил спонсором хорошего дела, помог ребятам приехать и выступить в турнире. «Мы сегодня ставим уже цель - открыть новый спортивный зал, потому что существующий не вмещает всех желающих заниматься самбо, и будем развивать олимпийский вид спорта – дзюдо, - сказал депутат Госдумы Владимир Новиков.



По итогам соревнований победителями турнира стали:

среди юношей 2007 - 2009 года рождения:

1 место в весовой категории до 18 кг Лигай Дмитрий

1 место в весовой категории до 20 кг Ишонин Игорь

1 место в весовой категории до 22 кг Радомский Дмитрий

1 место в весовой категории до 24 кг Ковтун Юрий

1 место в весовой категории до 26 кг Савин Игнат

1 место в весовой категории до 28 кг Матюхин Богдан

1 место в весовой категории до 30 кг Кузнецов Анатолий

1 место в весовой категории до 32 кг Асатрян Ваграм

1 место в весовой категории до 35 кг. Лысенко Алексей

1 место в весовой категории до 38 кг Помогаев Роман

1 место в весовой категории до 42 кг Иконников Игнат

1 место в весовой категории до 46 кг. Белов Александр

1 место в весовой категории до 50 кг Новиков Владислав

1 место в весовой категории свыше 50 кг Гумеров Кирилл

среди юношей 2004 - 2006 года рождения:

1 место в весовой категории до 25 кг Богачёв Даньяр

1 место в весовой категории до 27 кг Алексеев Ярослав

1 место в весовой категории до 29 кг Непомнящих Алексей

1 место в весовой категории до 32 кг Шубин Роман

1 место в весовой категории до 35 кг Пятых Алексей

1 место в весовой категории до 41 кг Бурылов Данил

1 место в весовой категории до 45 кг Забелин Артемий

1 место в весовой категории до 50 кг Пирятинский Савва

1 место в весовой категории до 55 кг Горюнов Роман

1 место в весовой категории свыше 55 кг Кузнецов Родион

по итогам личного первенства среди девушек 2000 - 2003 года рождения:

1 место в весовой категории до 42 кг Шахина Елизавета

1 место в весовой категории до 46 кг Кромбет Ангелина

1 место в весовой категории до 50 кг Баламутова Карина

1 место в весовой категории до 54 кг Белоусова Анастасия

1 место в весовой категории до 58 кг Свершова Яна

1 место в весовой категории до 62 кг Тычкова Виктория

1 место в весовой категории до 66 кг Макаренко Анастасия

1 место в весовой категории до 70 кг Нущик Софья





Партнерами турнира стали Администрация и Дума Артемовского городского округа, Законодательное собрание Приморского края, Совет молодых депутатов Приморского края, местное отделение партии «Единая Россия».





Фоторепортаж http://www.artemokrug.ru/photo/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=332





Управление информации администрации АГО

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 18:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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