ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Организаторы IndyCar озвучили суммы призовых, которые гонщики получили по результатам «500 миль Индианаполиса». Наибольшую сумму, естественно, получил триумфатор 101-й в истории гонки на «Старой кирпичнице» Такума Сато. Пилот Andretti Autosport заработал $ 2 458 129. Элио Кастроневес и дебютант Эд Джонс, финишировавшие на втором и третьем местах соответственно, заработали $770 629 и $535 629. Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо, несмотря на сход в финальной части дистанции, получил $305 805. Российский гонщик Михаил Алёшин, финишировавший 13-м, заработал $355 629.

1.

Такума Сато

$2,458,129

2.

Элио Кастроневеc

$770,629

3.

Эд Джонс

$535,629

4.

Макс Чилтон

$484,129

5.

Тони Канаан

$438,129

6.

Хуан-Пабло Монтойя

$255,805

7.

Александр Росси

$420,629

8.

Марко Андретти

$384,629

9.

Габби Чавес

$235,305

10.

Карлос Муньос

$364,129

11.

Эд Карпентер

$395,129

12.

Грэм Рейхол

$361,129

13.

Михаил Алёшин

$355,629

14.

Симон Пажно

$349,129

15.

Себастьян Сааведра

$210,305

16.

Джей Эр Хильдебранд

$345,129

17.

Пиппа Манн

$200,305

18.

Спенсер Пигот

$200,305

19.

Джозеф Ньюгарден

$334,129

20.

Джеймс Дэвисон

$355,129

21.

Ориоль Сервия

$200,305

22.

Джеймс Хинчклифф

$349,129

23.

Уилл Пауэр

$388,129

24.

Фернандо Алонсо

$305,805

25.

Чарли Кимбол

$339,129

26.

Зак Вич

$200,805

27.

Райан Хантер-Рей

$351,629

28.

Сэйдж Кэрам

$202,805

29.

Бадди Лазье

$200,305

30.

Конор Дэли

$334,129

31.

Джек Харви

$205,805

32.

Скотт Диксон

$446,629

33.

Джей Ховард

$200,305

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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