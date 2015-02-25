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Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805

Организаторы IndyCar озвучили суммы призовых, которые гонщики получили по результатам «500 миль Индианаполиса».

Наибольшую сумму, естественно, получил триумфатор 101-й в истории гонки на «Старой кирпичнице» Такума Сато. Пилот Andretti Autosport заработал $ 2 458 129.

Элио Кастроневес и дебютант Эд Джонс, финишировавшие на втором и третьем местах соответственно, заработали $770 629 и $535 629.

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо, несмотря на сход в финальной части дистанции, получил $305 805.

Российский гонщик Михаил Алёшин, финишировавший 13-м, заработал $355 629.
1.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Такума Сато
$2,458,129
2.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Элио Кастроневеc
$770,629
3.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Эд Джонс
$535,629
4.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Макс Чилтон
$484,129
5.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Тони Канаан
$438,129
6.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Хуан-Пабло Монтойя
$255,805
7.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Александр Росси
$420,629
8.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Марко Андретти
$384,629
9.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Габби Чавес
$235,305
10.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Карлос Муньос
$364,129
11.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Эд Карпентер
$395,129
12.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Грэм Рейхол
$361,129
13.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Михаил Алёшин
$355,629
14.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Симон Пажно
$349,129
15.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Себастьян Сааведра
$210,305
16.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Джей Эр Хильдебранд
$345,129
17.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Пиппа Манн
$200,305
18.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Спенсер Пигот
$200,305
19.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Джозеф Ньюгарден
$334,129
20.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Джеймс Дэвисон
$355,129
21.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Ориоль Сервия
$200,305
22.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Джеймс Хинчклифф
$349,129
23.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Уилл Пауэр
$388,129
24.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Фернандо Алонсо
$305,805
25.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Чарли Кимбол
$339,129
26.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Зак Вич
$200,805
27.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Райан Хантер-Рей
$351,629
28.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Сэйдж Кэрам
$202,805
29.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Бадди Лазье
$200,305
30.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Конор Дэли
$334,129
31.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Джек Харви
$205,805
32.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Скотт Диксон
$446,629
33.
Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805 Джей Ховард
$200,305
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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