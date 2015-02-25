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Такума Сато заработал $2,5 млн в "Инди 500", Фернандо Алонсо - $305 805
Организаторы IndyCar озвучили суммы призовых, которые гонщики получили по результатам «500 миль Индианаполиса».
Наибольшую сумму, естественно, получил триумфатор 101-й в истории гонки на «Старой кирпичнице» Такума Сато. Пилот Andretti Autosport заработал $ 2 458 129.
Элио Кастроневес и дебютант Эд Джонс, финишировавшие на втором и третьем местах соответственно, заработали $770 629 и $535 629.
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо, несмотря на сход в финальной части дистанции, получил $305 805.
Российский гонщик Михаил Алёшин, финишировавший 13-м, заработал $355 629.
1. Такума Сато $2,458,129 2. Элио Кастроневеc $770,629 3. Эд Джонс $535,629 4. Макс Чилтон $484,129 5. Тони Канаан $438,129 6. Хуан-Пабло Монтойя $255,805 7. Александр Росси $420,629 8. Марко Андретти $384,629 9. Габби Чавес $235,305 10. Карлос Муньос $364,129 11. Эд Карпентер $395,129 12. Грэм Рейхол $361,129 13. Михаил Алёшин $355,629 14. Симон Пажно $349,129 15. Себастьян Сааведра $210,305 16. Джей Эр Хильдебранд $345,129 17. Пиппа Манн $200,305 18. Спенсер Пигот $200,305 19. Джозеф Ньюгарден $334,129 20. Джеймс Дэвисон $355,129 21. Ориоль Сервия $200,305 22. Джеймс Хинчклифф $349,129 23. Уилл Пауэр $388,129 24. Фернандо Алонсо $305,805 25. Чарли Кимбол $339,129 26. Зак Вич $200,805 27. Райан Хантер-Рей $351,629 28. Сэйдж Кэрам $202,805 29. Бадди Лазье $200,305 30. Конор Дэли $334,129 31. Джек Харви $205,805 32. Скотт Диксон $446,629 33. Джей Ховард $200,305 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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