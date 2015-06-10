Илон Маск показал подземную «маршрутку» - автоновости

Компания The Boring Company («Бурильная компания»), принадлежащая Илону Маску представила концепцию беспилотного автобуса для подземного сообщения по тоннелям. На компьютерных изображениях видны сидячие места впереди и сзади салона, а остальное пространство отдано для стоячих мест и пассажиров с велосипедистами. Никаких других подробностей The Boring Company не сообщила.

The Boring Company приступила к строительству первого тоннеля этой весной. Он должен стать пилотным проектом в рамках создания сети подземных тоннелей для передвижения беспилотного автотранспорта. Илон Маск считает, что только так, убрав движение транспорта под землю, можно победить пробки в крупных мегаполисах. Предполагается, что «беспилотники» на поверхности будут вставать на специальные платформы, которые в автоматическом режиме будут спускаться под землю и передвигаться до необходимой точки, где автомобиль будет поднят на поверхность и продолжит движение по обычным дорогам.

В начале, многие посчитали заявление Илона Маска о том, что он устал от пробок и пророет тоннель от дома до офиса для беспроблемной езды, шуткой миллионера. Однако, позднее на офисной стоянке появилась первая бурильная машина, что вызвало беспокойство властей Сан-Франциско, которые заявили, что под землей уложена масса коммуникаций и без особого разрешения и согласований никто не позволит Маску рыть тоннель. Позднее было решено сделать пилотный тоннель вдали от мест, где могут пролегать коммуникации.

