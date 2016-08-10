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Джин Хаас: Топ-команды должны получать больше призовых, чем остальные

Владелец Haas Джин Хаас считает, что новым владельцам Формулы 1 стоит соблюдать осторожность при попытке перераспределения призовых доходов, поскольку ведущие команды при любой системе должны получать больше остальных.

Нынешний Договор Согласия рассчитан до конца 2020 года, и уже сейчас в Liberty Media выразили намерение изменить систему платежей, по которой сейчас наибольшие суммы получают Ferrari, Mercedes и Red Bull Racing.

В 2017 году Haas, проводящая свой второй сезон в Ф1, получит от FOM всего 19 млн долларов, что является самым низким показателем среди всех команд. Но, по мнению Хааса, существующая структура вполне справедлива.

Опубликованы размеры призовых доходов команд Формулы 1 по итогам сезона-2017

«Поскольку мы являемся новичками в Формуле 1, наши доходы фактически равны нулю. Так что мы ценим всё, что получаем, – цитирует Хааса AUTOSPORT. – Нужно соблюдать осторожность при перераспределении доходов. У нас есть несколько команд, которые выступают здесь по 50 лет и заслужили определённые привилегии.

Я не говорю, что остальные команды не заслуживают большего, но считаю, что доход ведущих конюшен должен быть выше.

Нельзя просто взять и перераспределить доходы, так как призовые должны зависеть от результатов. Не должно быть социалистической структуры.

Понимаю, что новые владельцы будут делать то, что обычно делают новые владельцы: стараться увеличить доходы и сократить расходы. Но поскольку расходы касаются нас в большей в степени, их планы немного нервируют.

С другой стороны, Ф1 это своего рода драгоценность, так что, может быть, они будут действовать осторожно, и всё придёт само собой».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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