ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джин Хаас: Топ-команды должны получать больше призовых, чем остальные Владелец Haas Джин Хаас считает, что новым владельцам Формулы 1 стоит соблюдать осторожность при попытке перераспределения призовых доходов, поскольку ведущие команды при любой системе должны получать больше остальных. Нынешний Договор Согласия рассчитан до конца 2020 года, и уже сейчас в Liberty Media выразили намерение изменить систему платежей, по которой сейчас наибольшие суммы получают Ferrari, Mercedes и Red Bull Racing. В 2017 году Haas, проводящая свой второй сезон в Ф1, получит от FOM всего 19 млн долларов, что является самым низким показателем среди всех команд. Но, по мнению Хааса, существующая структура вполне справедлива. Опубликованы размеры призовых доходов команд Формулы 1 по итогам сезона-2017 «Поскольку мы являемся новичками в Формуле 1, наши доходы фактически равны нулю. Так что мы ценим всё, что получаем, – цитирует Хааса AUTOSPORT. – Нужно соблюдать осторожность при перераспределении доходов. У нас есть несколько команд, которые выступают здесь по 50 лет и заслужили определённые привилегии. Я не говорю, что остальные команды не заслуживают большего, но считаю, что доход ведущих конюшен должен быть выше. Нельзя просто взять и перераспределить доходы, так как призовые должны зависеть от результатов. Не должно быть социалистической структуры. Понимаю, что новые владельцы будут делать то, что обычно делают новые владельцы: стараться увеличить доходы и сократить расходы. Но поскольку расходы касаются нас в большей в степени, их планы немного нервируют. С другой стороны, Ф1 это своего рода драгоценность, так что, может быть, они будут действовать осторожно, и всё придёт само собой».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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