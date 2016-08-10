ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров встретился со школьниками Дальнегорска

Чемпион мира по кикбоксингу из Уссурийска Александр Захаров приехал в Дальнегорск по приглашению администрации городского округа и при содействии президента федерации кикбоксинга Приморского края Виктора Тарабарина.

В средней школе № 1 г. Дальнегорска известный спортсмен поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им дальнейших успехов в выборе своего жизненного пути. Затем Александр вместе со своим наставником - педагогом ЦРТДЮ с. Новоникольск, старшим тренером федерации кикбоксинга Приморского края Андреем Подоплеловым, отправился в среднюю школу № 17, где также встретился с учениками.

Во время поездки в Дальнегорск важным мероприятием стало проведение мастер-класса для воспитанников спортивной школы "Гранит". Александр Захаров рассказал юным тхэквондистам и боксерам как надо правильно ставить цели и добиваться новых спортивных вершин.

Завершились встречи фотосессиями ребят и чемпиона с кубками и наградами, выигранными именитым кикбоксером.





Федерация кикбоксинга Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 11:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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