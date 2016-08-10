Чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров встретился со школьниками Дальнегорска
Чемпион мира по кикбоксингу из Уссурийска Александр Захаров приехал в Дальнегорск по приглашению администрации городского округа и при содействии президента федерации кикбоксинга Приморского края Виктора Тарабарина.
В средней школе № 1 г. Дальнегорска известный спортсмен поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им дальнейших успехов в выборе своего жизненного пути. Затем Александр вместе со своим наставником - педагогом ЦРТДЮ с. Новоникольск, старшим тренером федерации кикбоксинга Приморского края Андреем Подоплеловым, отправился в среднюю школу № 17, где также встретился с учениками.
Во время поездки в Дальнегорск важным мероприятием стало проведение мастер-класса для воспитанников спортивной школы "Гранит". Александр Захаров рассказал юным тхэквондистам и боксерам как надо правильно ставить цели и добиваться новых спортивных вершин.
Завершились встречи фотосессиями ребят и чемпиона с кубками и наградами, выигранными именитым кикбоксером.
Несмотря на то, что Даниэлю Риккардо всего-навсего 27 лет, он уже чувствует себя ветераном Ф1. Это вовсе неудивительно, ведь он дебютировал в Больших Призах в 2011-м в возрасте 22 лет. Пилот Red Bull...
Во время гоночного шоу Ferrari Racing Days, прошедшего в июле в Будапеште, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не только провёл демонстрационные заезды за рулём машины F2012, но и порадовал...
Все любители горнолыжного спорта и сноуборда, ставшие членами Приморской краевой федерации горнолыжного спорта и сноуборда, оплатившие годовой членский взнос 2014 года (в размере 500 руб./год), могут...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!