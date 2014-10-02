Новый кроссовер Hyundai представят через две недели - автоновости
Новый кроссовер Hyundai представят через две недели
Автор фото: фирма-производитель
Hyundai назвал дату официальной премьеры своего первого компактного кроссовера, который получил имя Kona. Покрывало с новинки снимут 13 июня этого года, причем модель представят у себя на родине, в Южной Корее.
Одновременно компания показала ряд очередных тизеров, посвященных Kona. На них заметно, что кроссовер выполнен в довольно агрессивном молодежном стиле. У него спортивная внешность с большой радиаторной решеткой и «двухэтажной» оптикой спереди, затемненные сверху задние стойки, создающие эффект «парящей» крыши, узкие задние фонари и довольно массивные бамперы. Также из тизеров становится понятно, что кроссовер получит проекционный экран: он будет бюджетным, аналогичным тому, что применяет, например, Mazda: за рулевым колесом будет расположено прозрачное стекло, на которое и будут проецироваться данные.
Официальной информации о технической начинке Hyundai Kona пока нет. По предварительным данным, кроссовер построен на платформе хэтчбека i20, а значит может и не получить полный привод. А вот двигатели он разделит с более крупным i30.
Hyundai Kona должен стать глобальной моделью: его планируется продавать в Азии, Европе и Северной Америке. Правда, не факт, что он появится на нашем рынке, здесь у Hyundai есть бюджетный кроссовер Creta.
Речь идет о кроссовере компактного сегмента Vezel, продажи которого стартовали в Японии 20 декабря. У автопроизводителя сообщают, что с момента выхода новинки на рынок по 12 января Honda получила 25...
Компания Karma Automotive была создана на базе активов обанкротившейся компании Хенрика Фискера Fisker Automitve. Единственной моделью компании был гибридный спортседан Fisker Karma. Новые владельцы...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!