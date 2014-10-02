Новый кроссовер Hyundai представят через две недели - автоновости

Hyundai назвал дату официальной премьеры своего первого компактного кроссовера, который получил имя Kona. Покрывало с новинки снимут 13 июня этого года, причем модель представят у себя на родине, в Южной Корее.

Одновременно компания показала ряд очередных тизеров, посвященных Kona. На них заметно, что кроссовер выполнен в довольно агрессивном молодежном стиле. У него спортивная внешность с большой радиаторной решеткой и «двухэтажной» оптикой спереди, затемненные сверху задние стойки, создающие эффект «парящей» крыши, узкие задние фонари и довольно массивные бамперы. Также из тизеров становится понятно, что кроссовер получит проекционный экран: он будет бюджетным, аналогичным тому, что применяет, например, Mazda: за рулевым колесом будет расположено прозрачное стекло, на которое и будут проецироваться данные.

Официальной информации о технической начинке Hyundai Kona пока нет. По предварительным данным, кроссовер построен на платформе хэтчбека i20, а значит может и не получить полный привод. А вот двигатели он разделит с более крупным i30.

Hyundai Kona должен стать глобальной моделью: его планируется продавать в Азии, Европе и Северной Америке. Правда, не факт, что он появится на нашем рынке, здесь у Hyundai есть бюджетный кроссовер Creta.