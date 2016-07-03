Йорг Цандер: У Sauber достаточно бюджета и квалифицированного персонала
Технический директор Sauber Йорг Цандер заверил, что у команды есть бюджет и необходимые человеческие ресурсы, чтобы бороться с представителями средней группы.На протяжении нескольких предыдущих лет швейцарская конюшня испытывала серьёзные финансовые проблемы, пока в июле 2016 года не пришли новые владельцы Longbow Finance.«На самом деле у нас довольно неплохой бюджет и есть такие же возможности для доработки машины, как и у других команд из середины пелотона, – цитирует Цандера Crash.net. – У нас работают очень опытные и талантливые специалисты.Конечно, многих интересует экономическая составляющая, но нужно также учитывать ситуацию с кадровыми ресурсами, какие люди заняты разработкой новинок. В этом плане у Sauber всё в порядке».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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