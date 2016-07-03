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Йорг Цандер: У Sauber достаточно бюджета и квалифицированного персонала

Технический директор Sauber Йорг Цандер заверил, что у команды есть бюджет и необходимые человеческие ресурсы, чтобы бороться с представителями средней группы.

На протяжении нескольких предыдущих лет швейцарская конюшня испытывала серьёзные финансовые проблемы, пока в июле 2016 года не пришли новые владельцы Longbow Finance.

«На самом деле у нас довольно неплохой бюджет и есть такие же возможности для доработки машины, как и у других команд из середины пелотона, – цитирует Цандера Crash.net. – У нас работают очень опытные и талантливые специалисты.

Конечно, многих интересует экономическая составляющая, но нужно также учитывать ситуацию с кадровыми ресурсами, какие люди заняты разработкой новинок. В этом плане у Sauber всё в порядке».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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