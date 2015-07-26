ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мониша Кальтенборн: Не понимаю, как Баттон допустил такую ошибку Руководитель Sauber Мониша Кальтенборн раскритиковала Дженсона Баттона за манёвр, который привёл к опасному инциденту с Паскалем Верляйном на Гран При Монако. На 58-м круге чемпион мира-2009 атаковал Верляйна в повороте Portier, но задел машину немца, которая подлетела и встала на бок. Стюарды признали Баттона виновным и выписали ему штраф в три позиции на старте следующей гонки, которую британец вряд ли проведёт, учитывая, что он вернулся только на один Гран При. Паскаль Верляйн: Это была страшная авария «Меня разозлил этот инцидент – я не понимаю, как это могло произойти в подобной ситуации, – цитирует Кальтенборн AUTOSPORT. – Не укладывается в голове, как можно так ошибиться при оценке ситуации. В том месте не было никаких шансов на обгон, и я не знаю, что сподвигло Баттона на такие действия».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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