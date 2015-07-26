Более 120 участников собрал турнир по кикбоксингу во Владивостоке

Во Владивостоке прошел открытый городской турнир по кикбоксингу на призы клуба единоборств "Лэй Тай". Соревнования собрали свыше 120 участников со всего Приморского края, команды приехали из Уссурийска, Артема, п. Восток, п. Заводской, п. Врангель. Владивосток представили четыре клуба.

Турнир был организован для самых юных спортсменов от 7 до 14 лет, выступали ребята в легком разделе кибоксинга - лайт-контакт, где запрещены жесткие акцентированные удары.

Конкуренция была очень высокая, чтобы добраться до финала в некоторых весовых категориях, спортсменам надо было провести по три боя. В первой части соревнований боксировали 35 пар кикбоксеров, в итоге судьи выявили 18 финалистов которые заняли призовые места в своих весовых и возрастных категориях. За лучшую технику специальные призы получили Никита Ратушный и Вадим Самотяжко.

Во второй части соревнований, в старшей возрастной группе 11-14 лет, заявилось 38 пар участников. Здесь выступали спортсмены более высокого уровня - победители и призеры всероссийских, дальневосточных и краевых турниров. Более 30 кикбоксеров пробились в финал и показали очень интересные, зрелищные бои.

Специальными призами от федерации кикбоксинга Приморского края были отмечены Александр Матреночкин из п. Восток и Антон Шаханин из Владивотсока. Кроме этого, организатор соревнований, старший тренер клуба "Лэй Тай" Романа Минашина вручил кубки «За лучшую технику» Вадиму Друзд из г. Артема и Валерию Цой из п. Заводской.





Федерация кикбоксинга Приморского края