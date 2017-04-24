Новый Peugeot 208 появится через два года - автоновости

Новое поколение компактного хэтчбека Peugeot 208 будет представлено в 2019 году. Небольшой сдвиг по времени связан с тем, что 208-й серьезно изменится не только внешне, но и по технической части.

Хэтчбек будет построен на новой платформе CMA, которую концерн PSA Peugeot Citroen разработал совместно со своим основным акционером, китайской Dongfeng. Длина автомобиля практически не изменится, но за счет смещения двигателя вперед и большей колесной базы, Peugeot 208 должен стать гораздо просторнее нынешнего поколения.

По предварительным данным следующее поколение Peugeot 208 будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми двигателями с турбонаддувом. В частности, компакт получит новый 1,2-литровый турбоагрегат и полутора литровый турбодизель. Топовой станет версия GTi с двигателем мощностью 180-200 л.с.

По данным французских СМИ при разработке экстерьера хэтчбека будут использованы стилистические решения, примененные на концепт-каре Peugeot Instinct (на фото), который компания показала в марте этого года.

Новая платформа, двигатели и трансмиссии, которые будут применены на Peugeot 208 будут также использоваться и для Opel Corsa следующего поколения. После приобретения немецкой компании концерн PSA решил значительно сократить количество используемых платформ. Ожидается, что новую Corsa также представят в 2019 году.

