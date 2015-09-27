ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гран При Австралии-2018 пройдет 18 марта? Глава организационного комитета гонки в Альберт-Парке Эндрю Уэстакотт рассказал о планах перенести проведение Гран При Австралии в 2018-м на неделю по сравнению с 2017-м. В этом году гонка в Мельбурне, состоявшаяся 25 марта, совпала с открытием сезона в австралийской футбольной лиге. Чтобы избежать такой ситуации в 2018-м, организаторы уже начали переговоры с Liberty Media о том, чтобы Гран При Австралии состоялся на неделю раньше. «В настоящее время мы работаем вместе с FOM над данным вопросом и не сомневаемся, что решение будет найдено. Мы будем очень рады, если гонка пройдёт 18 марта», – цитирует Уэстакотта Fairfax Media. Также Глава организационного комитета добавил, что с 2018 года этап австралийской серии V8 Supercars, который традиционно проводится в рамках гонок поддержки Ф1 в Альберт-Парке, будет входить в зачёт чемпионата. «Борьба всегда интереснее, когда что-то стоит на кону, – сказал он. – Теперь этап V8 Supercars в Альберт-Парке будет входить в зачёт чемпионата».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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