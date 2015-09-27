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Участники пятикилометрового заплыва проплывут вокруг полуострова Басаргина

Участники пятикилометрового заплыва проплывут вокруг полуострова Басаргина
10 июня во Владивостоке состоится 5-километровый массовый заплыв вокруг полуострова Басаргина. Этот заплыв является тренировочным перед 12-километровым марафонским заплывом «Амурский залив – 2017», который пройдет 23-25 июня.

Приглашаются все желающие, участие бесплатное. Регистрация на месте.

Место проведения заплыва: г. Владивосток, старт - пляж бухты Соболь (ул. Басаргина), акватория Уссурийского залива. Финиш – пляж бухты Патрокл. Длина дистанции – 5000 метров. Предусмотрен личный абсолютный зачет.

Общее руководство проведением соревнований осуществляется управлением развития физической культуры и массового спорта администрации г. Владивостока и федерацией подводного спорта Приморского края.

Непосредственное проведение заплыва возлагается на федерацию подводного спорта Приморского края и Дальневосточный клуб подводной охоты «Шаркфин».

Главный судья соревнований – судья I категории Дмитрий Анашкин, тел. +7902-556-77-76.



Программа:

Приезд, размещение и регистрация участников соревнований 10 июня в г. Владивостоке по адресу: ул. Басаргина, пляж бухты Соболь с 09:00 до 10:00.

Техническая и медицинская комиссия, экипировка и подготовка снаряжения участников, разминка участников, брифинг судей и капитанов 09:00–11:00.

Торжественное открытие соревнований: 11:00-11:15.

Старт участников заплыва с пляжа бухты Соболь в 11:30.

Финиши участников 12:30-14:00 на пляже бухты Патрокл.

Окончание заплыва для всех участников – через 2 часа 30 минут после старта.

Награждение, торжественное закрытие соревнований 14:30-15:00 (пляж бухты Патрокл, ул. Басаргина).



Дополнительная информация http://sharkfin.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2299



Федерация подводного спорта Приморского края






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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