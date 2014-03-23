Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Maserati Levante получит силовую установку от минивэна - автоновости

Maserati Levante получит силовую установку от минивэна - автоновостиMaserati Levante получит силовую установку от минивэна

Автор фото: фирма-производитель

В Maserati стойко уверенны, что гибридным технологиям или уж тем более электрическим, не место в люксовом сегменте, где, по мнению итальянцев, должны править мощные бензиновые моторы. Однако, ужесточающиеся нормы экологичности и экономичности, заставляют иметь и «зеленые» версии своих моделей.

Глава итальянской компании Харальд Уэстер считает, что на гибридные Maserati Levante придется не более 10% от общего объема продаж кроссоверов. Поэтому, в Maserati решили не разрабатывать собственную гибридную силовую установку, а позаимствовать уже готовую у одной из компаний, входящих в концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Наиболее современная оказалась в распоряжении Chrysler — ей оснащается минивэн Pacifica.

Гибридная силовая установка Chrysler Pacifica состоит из 3,6-литрового бензинового V6, двух электромоторов и блока батарей емкостью 16 киловатт-часов, которые можно подзаряжать от сети или на зарядных станциях. Суммарная мощность силовой установки составляет 260 л.с. Исключительно на электротяге Chrysler Pacifica Hybrid может проехать до 48 километров (30 миль). Вероятнее всего, для Maserati Levante бензиновый двигатель форсируют.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:40      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Первые автомобили проекта «Кортеж» будут переданы до конца года - автоновости
Вчера, 12:56, Автоновости
ФГУП «НАМИ» передаст первые автомобили проекта «Кортеж» заказчику, Федеральной службе охраны (ФСО), до конца 2017 года. Это будет партия из 14 автомобилей, седанов и одного лимузина....
Подробнее
Водительские удостоверения с отметкой о типе коробки передач начнут выдавать со следующей недели - автоновости
23-03-2014, 04:40, Автоновости
Начиная со следующей недели, все подразделения Госавтоинспекции МВД РФ начнут выдавать водительские удостоверения нового образца....
Подробнее
Автомобили Lada получат ряд усовершенствований в этом году - автоновости
29-03-2015, 01:47, Автоновости
Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовится усовершенствовать свои самые востребованные модели....
Подробнее
Honda может возобновить поставки Accord в Европу - автоновости
25-12-2016, 09:09, Автоновости
Японский автопроизводитель рассматривает возможность возобновления поставок девятого поколения Accord на рынок Старого Света....
Подробнее
В 2017 году в Подмосковье появятся платные парковки - автоновости
1-01-2017, 16:55, Автоновости
Первые платные машиноместа появятся в Реутово, Химках, Красногорске, Королеве, Одинцово, Люберцах, Балашихе, Мытищах и Догопрудном....
Подробнее
Коммерческие автомобили VW продолжают пользоваться популярностью в России - автоновости
8-12-2016, 12:57, Автоновости
В ноябре продажи немецких LCV выросли на 61 процент....
Подробнее
Сравнительно недорогой Porsche 718 никогда не появится - автоновости
8-01-2015, 14:06, Автоновости
Немецкий премиальный бренд Porsche не станет пополнять свой модельный ряд бюджетным спортивным автомобилем....
Подробнее
В феврале Opel показал лучшие результаты продаж за 5 лет - автоновости
12-03-2016, 04:57, Автоновости
Глобальный объем продаж Opel в феврале составил 80 300 автомобилей....
Подробнее
В модельную линейку компании Volvo может вернуться компакткар
28-01-2014, 21:20, Автоновости
О том, что в модельном ряде Volvo может появиться компакткар, разговоры ведутся уже давно. Такую возможность не исключали в руководстве шведского автопроизводителя. А сейчас этого хотят и в...
Подробнее
Спорткупе Alfa Romeo 4C устанавливает рекорд трассы Нюрбургринг
21-10-2013, 17:51, Автоновости
Спорткару Alfa Romeo 4C удалось преодолеть «Северную петлю» Ньюрбургринга быстрее всех автомобилей с мощностью мотора менее 250 л.с. Расстояние в 20,8 километра компактное купе промчало за 8 минут 4...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU