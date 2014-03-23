Maserati Levante получит силовую установку от минивэна - автоновости

В Maserati стойко уверенны, что гибридным технологиям или уж тем более электрическим, не место в люксовом сегменте, где, по мнению итальянцев, должны править мощные бензиновые моторы. Однако, ужесточающиеся нормы экологичности и экономичности, заставляют иметь и «зеленые» версии своих моделей.

Глава итальянской компании Харальд Уэстер считает, что на гибридные Maserati Levante придется не более 10% от общего объема продаж кроссоверов. Поэтому, в Maserati решили не разрабатывать собственную гибридную силовую установку, а позаимствовать уже готовую у одной из компаний, входящих в концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Наиболее современная оказалась в распоряжении Chrysler — ей оснащается минивэн Pacifica.

Гибридная силовая установка Chrysler Pacifica состоит из 3,6-литрового бензинового V6, двух электромоторов и блока батарей емкостью 16 киловатт-часов, которые можно подзаряжать от сети или на зарядных станциях. Суммарная мощность силовой установки составляет 260 л.с. Исключительно на электротяге Chrysler Pacifica Hybrid может проехать до 48 километров (30 миль). Вероятнее всего, для Maserati Levante бензиновый двигатель форсируют.

