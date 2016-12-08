ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Густав Малья протестирует Sauber в Венгрии Пилот Формулы 2 Густав Малья дебютирует в Ф1 в кокпите Sauber C36 на сезонных тестах на Хунгароринге в августе. Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн тестировали автомобиль на сезонных тестах в Бахрейне. Это значит, что в Венгрии швейцарская команда должна посадить в кокпит автомобиля гонщика, не имеющего опыта выступлений в Больших Призах. 21-летний Малья закончил 13-м сезон-2016 в GP2 в составе Rapax. В этом году он перебрался в команду Racing Engineering: после трех этапов кампании-2017 швед занимает девятое место в общем зачете Ф2. «Перспектива пилотирования машины Ф1 не может не воодушевлять, – сказал Густав. – Моя детская мечта скоро станет реальностью. Я с нетерпением жду этих тестов, на протяжении которых буду испытывать невероятные эмоции. Я сделаю все возможное, чтобы плодотворно провести тестовый день и узнать максимально много о машине Ф1. От всего сердца благодарю команду Sauber за эту фантастическую возможность». Сезонные тесты на Хунгароринге пройдут 1-2 августа после завершения Гран При Венгрии.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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