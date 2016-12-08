Участники «Гонки героев» взяли «новую высоту»

В минувшие выходные в арт-парке «Штыковские пруды» в Шкотовском районе около 1500 участников забега преодолевали препятствия, которые создавались специально для них. Впервые на Дальнем Востоке это мероприятие проводилось не на военном полигоне, а в живописном парке.
Маршрут сделали сложнее прошлогодней дистанции «Гонки героев». Вместо шестикилометровой дистанции по полигону «Горностай» участникам нужно было преодолеть лесную трассу длиной 9,7 км и преодолеть 21 препятствие: это и протащить шины и бревна, и проползти в грязи под колючей проволокой, эти бесконечные рукоходы с разной вариацией и выдумкой, а также тарзанка и прыжок с пятиметрового трамплина в ледяную после дождя воду и многое другое. Дождь, шедший накануне два дня, сыграл только на руку организаторам: вся дистанция была усеяна ямами с грязью.
Спортсмены и любители активного образа жизни стартовали одновременно по 150 человек каждые 20 минут.
Весь смысл названия «Гонка героев. Новая высота» участники поняли, когда перед ними предстал подъем в гору протяженностью около трех километров. Многим из них препятствия давались не с первой попытки, не всегда хватало сил: то кто-нибудь не удержится на «Рукоходе» и сорвется в холодную воду, то намокшие перчатки предательски соскользнут с грязного каната.
Неподготовленному человеку участвовать в «Гонке героев» очень тяжело. Последнее препятствие «Эверест» оказалось самым сложным. Нужно было забраться на высокую отвесную стену с помощью каната, но руки и ноги сильно скользили. Эти состязания и в самом деле повышали командный дух - на каждом препятствии члены группы помогали друг другу.
Зато после финиша можно было отдохнуть под зажигательную музыку и подкрепиться самой вкусной едой в мире – горячей и ароматной гречневой кашей.
В качестве приза все участники получили памятные жетоны, а также большое количество позитивных эмоций и заряда бодрости, несмотря на массу царапин, ссадин и мозолей на руках.
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