ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Американская рогатка - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 17:07 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ К 2020 году в Токио появятся беспилотные такси для гостей Олимпиады.... Подробнее Каждый водитель в определенный промежуток времени сталкивается с необходимостью заменить автомобильное стекло, ведь оно играет большую роль в комфорте и безопасности передвижения.... Подробнее Вчера компания Smart официально представила публике новое поколение компакт-каров ForTwo и ForFour.... Подробнее Российский рынок тяжелых грузовиков в январе упал на 25%. Рынок LCV - почти на 45%. Причины - резкий рост кредитных и лизинговых ставок, отсутствие спроса и свободных денег у покупателей.... Подробнее Американские ученые нашли новый эксплойт в новых автомобилях.... Подробнее Московские власти решили отправить на курсы этики общения и работы в конфликтных ситуациях сотрудников службы принудительной эвакуации.... Подробнее Самая бюджетная версия четырехдверного седана Lada Granta исчезла из линейки комплектаций модели.... Подробнее Кроссовер Renault Koleos первого поколения готовится передать эстафету машине новой генерации, однако у ветерана есть еще порох в пороховницах. Французский автомобиль подкупает набором качеств,... Подробнее Из-за двух польских рабочих, находившихся на производстве в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, конвейер пришлось становить. По подсчетам компании BMW, ущерб от внеплановой остановки... Подробнее Японцы предлагают и другим компаниям присоединиться к новому технологическому альянсу.... Подробнее