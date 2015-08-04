Американская рогатка - автоновости

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4-08-2015, 04:49, Автоновости К 2020 году в Токио появятся беспилотные такси для гостей Олимпиады....
24-01-2016, 01:08, Автоновости Каждый водитель в определенный промежуток времени сталкивается с необходимостью заменить автомобильное стекло, ведь оно играет большую роль в комфорте и безопасности передвижения....
19-07-2014, 07:10, Автоновости Вчера компания Smart официально представила публике новое поколение компакт-каров ForTwo и ForFour....
12-02-2015, 05:47, Автоновости Российский рынок тяжелых грузовиков в январе упал на 25%. Рынок LCV - почти на 45%. Причины - резкий рост кредитных и лизинговых ставок, отсутствие спроса и свободных денег у покупателей....
14-08-2015, 15:06, Автоновости Американские ученые нашли новый эксплойт в новых автомобилях....
28-08-2014, 18:07, Автоновости Московские власти решили отправить на курсы этики общения и работы в конфликтных ситуациях сотрудников службы принудительной эвакуации....
4-02-2014, 01:27, Автоновости Самая бюджетная версия четырехдверного седана Lada Granta исчезла из линейки комплектаций модели....
23-09-2016, 16:55, Автоновости Кроссовер Renault Koleos первого поколения готовится передать эстафету машине новой генерации, однако у ветерана есть еще порох в пороховницах. Французский автомобиль подкупает набором качеств,...
22-03-2017, 00:50, Автоновости Из-за двух польских рабочих, находившихся на производстве в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, конвейер пришлось становить. По подсчетам компании BMW, ущерб от внеплановой остановки...
14-10-2016, 01:06, Автоновости Японцы предлагают и другим компаниям присоединиться к новому технологическому альянсу....