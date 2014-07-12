Pirelli не предлагали купить акции Формулы 1

В Pirelli опровергли слухи о желании итальянского шинного производителя приобрести часть акций Ф1, сообщает F1i.com.Новый владелец коммерческих прав Ф1 Liberty Media предложила командам инвестировать в материнскую компанию, но пока что никто из них не изъявил желания приобрести акции.А недавно в прессе начала распространяться информация о якобы интересе к акциям Ф1 со стороны Pirelli.В Монако генеральный директор Pirelli Марко Тронкетти Провера сказал: «Никто нам ничего не давал, а мы, в свою очередь, ничего не просили. Да, мы являемся частью Ф1, но наша деятельность не предполагает финансовое инвестирование.Мы вовлечены в Ф1 в области технологий и маркетинга, поэтому не видим никакой необходимости внедрять в нее свой капитал. Но мы преданы Ф1, которая по-прежнему является вершиной мирового автоспорта».Когда у Проверы поинтересовались, согласилась бы в Pirelli с возвращением к "шинным войнам" в Ф1, он ответил: «Мы готовы соревноваться, потому что в автоспортивном сражении мы обычно побеждаем».В то же время Марко уверен, что Pirelli дает Ф1 все необходимое.«Если гонщики довольны, это значит, что мы делаем свою работу качественно, – сказал он. – Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2018-м мы хотим дать еще больше веселья и развлечений».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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