ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Pirelli не предлагали купить акции Формулы 1 В Pirelli опровергли слухи о желании итальянского шинного производителя приобрести часть акций Ф1, сообщает F1i.com. Новый владелец коммерческих прав Ф1 Liberty Media предложила командам инвестировать в материнскую компанию, но пока что никто из них не изъявил желания приобрести акции. А недавно в прессе начала распространяться информация о якобы интересе к акциям Ф1 со стороны Pirelli. В Монако генеральный директор Pirelli Марко Тронкетти Провера сказал: «Никто нам ничего не давал, а мы, в свою очередь, ничего не просили. Да, мы являемся частью Ф1, но наша деятельность не предполагает финансовое инвестирование. Мы вовлечены в Ф1 в области технологий и маркетинга, поэтому не видим никакой необходимости внедрять в нее свой капитал. Но мы преданы Ф1, которая по-прежнему является вершиной мирового автоспорта». Когда у Проверы поинтересовались, согласилась бы в Pirelli с возвращением к "шинным войнам" в Ф1, он ответил: «Мы готовы соревноваться, потому что в автоспортивном сражении мы обычно побеждаем». В то же время Марко уверен, что Pirelli дает Ф1 все необходимое. «Если гонщики довольны, это значит, что мы делаем свою работу качественно, – сказал он. – Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2018-м мы хотим дать еще больше веселья и развлечений».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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