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Первый этап любительских автогонок «Zmeinka Time Attack Challenge» прошел во Владивостоке

Первый этап любительских автогонок «Zmeinka Time Attack Challenge» прошел во Владивостоке
В воскресенье, 28 мая, на картодроме «Змеинка» состоялся первый этап любительских автогонок «Zmeinka Time Attack Challenge». На трассу вышли более 40 участников из Владивостока, Находки и Уссурийска.

К соревнованиям допускались пилоты, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительские права категории B, уже принимавшие участие в соревнованиях «Zmeinka Time Attack Challenge», либо участвовавшие как минимум в одной официальной тренировке.

Они разыгрывали медали в личном первенстве в классах «Stock», «NA», «Turbo», «Unlimited», а также в командном зачете.

По результатам жеребьевки участники в порядке полученных стартовых номеров выезжали на трассу парами с тридцатисекундным интервалом.

По итогам соревнований места на пьедестале распределились следующим образом:

Stock:

1 место - Антон Насонов на автомобиле Isuzu Gemini

2 место - Павел Пляс на Toyota Carina ED

3 место - Денис Кулишов на Nissan Primera Wagon

Класс NA:

1 место - Илья Романовский на автомобиле Toyota Celica;

2 место - Александр Фомин на Mazda RX-8;

3 место - Сергей Колеев на Mazda RX-8.

Класс Turbo:

1 место - Антон Горбунов на автомобиле Nissan Skyline;

2 место - Павел Ширяев на MMC EVO 7;

3 место - Станислав Тюменцев на Subaru Legacy B4.

Класс Unlimited:

1 место - Илья Аксенов на автомобиле Subaru Impreza;

2 место - Денис Беликов на Porsche 911 Turbo S;

3 место - Виктор Карпенок на Nissan Skyline.



Следующие этапы «Zmeinka Time Attack Challenge» запланированы на 11 июня, 2 июля, 30 июля, 3 сентября, 24 сентября и 8 октября этого года.



Виталий Петров, ИА СпортПриморье, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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