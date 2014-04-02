Land Cruiser Prado получит более серьезную внешность - автоновости

Компания Toyota в этом году проведет небольшое обновление внедорожника Land Cruiser Prado. Несмотря на то, что премьера намечена только на сентябрь, в сети оказались первые фотографии обновленной версии

Судя по ним, в экстерьере главные изменения ждут переднюю часть. Новая хромимрованная угловатая радиаторная решетка и иные светодиодные фары придадут внедорожнику более солидный облик и приблизят его внешность к «старшему» Land Cruiser 200. Сзади изменится графика фонарей и выштамповка для крепления номера автомобиля.

Немного изменений и в салоне автомобиля. Поменяется приборная панель, где появятся отдельные циферблаты указателя уровня топлива и температуры. На центральной панели появится экран новой информационно-развлекательной системы, а также иной блок управления второстепенными функциями автомобиля.

Моторная линейка, по всей видимости, останется без изменений, но внедорожник должен получить современные системы безопасности, такие как автоторможение при обнаружении препятствия, активный круиз-контроль, систему предотвращения аварий, автопарковщих и другие.

Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser Prado — один из долгожителей автомобильного рынка. Внедорожник представили в 2009 году, в 2013 он пережил серьезное обновление, грядущее, таким образом, станет вторым обновлением.

Toyota Land Cruiser Prado на российском рынке продается с бензиновыми двигателями объемом 2,7 и 4 л (163 и 282 л.с. соответственно), а также с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Базовая версия оценена в 1 997 000 рублей.