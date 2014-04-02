Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Land Cruiser Prado получит более серьезную внешность - автоновости

Land Cruiser Prado получит более серьезную внешность - автоновостиLand Cruiser Prado получит более серьезную внешность

Компания Toyota в этом году проведет небольшое обновление внедорожника Land Cruiser Prado. Несмотря на то, что премьера намечена только на сентябрь, в сети оказались первые фотографии обновленной версии

Судя по ним, в экстерьере главные изменения ждут переднюю часть. Новая хромимрованная угловатая радиаторная решетка и иные светодиодные фары придадут внедорожнику более солидный облик и приблизят его внешность к «старшему» Land Cruiser 200. Сзади изменится графика фонарей и выштамповка для крепления номера автомобиля.

Немного изменений и в салоне автомобиля. Поменяется приборная панель, где появятся отдельные циферблаты указателя уровня топлива и температуры. На центральной панели появится экран новой информационно-развлекательной системы, а также иной блок управления второстепенными функциями автомобиля.

Моторная линейка, по всей видимости, останется без изменений, но внедорожник должен получить современные системы безопасности, такие как автоторможение при обнаружении препятствия, активный круиз-контроль, систему предотвращения аварий, автопарковщих и другие.

Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser Prado — один из долгожителей автомобильного рынка. Внедорожник представили в 2009 году, в 2013 он пережил серьезное обновление, грядущее, таким образом, станет вторым обновлением.

Toyota Land Cruiser Prado на российском рынке продается с бензиновыми двигателями объемом 2,7 и 4 л (163 и 282 л.с. соответственно), а также с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Базовая версия оценена в 1 997 000 рублей.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:56      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В России появилась первая бензиновая модификация фургонов и микроавтобусов Mercedes Citan - автоновости
2-04-2014, 10:30, Автоновости
На российском рынке появилась новая бензиновая модификация малотоннажного автомобиля Mercedes-Benz Citan....
Подробнее
Продажи Volvo в феврале выросли на 15 процентов - автоновости
12-03-2016, 14:47, Автоновости
В прошлом месяце Volvo продал более 34 тысяч автомобилей во всем мире....
Подробнее
Opel Corsa дождался преемника
27-04-2014, 01:00, Автоновости
В сегменте ситикаров B-класса модель Opel Corsa четвертого поколения является настоящим долгожителем: автомобиль без серьезных изменений выпускается компанией с 2006 года. Впрочем, если верить...
Подробнее
АвтоВАЗ отложил открытие завода в Казахстане - автоновости
20-10-2015, 06:46, Автоновости
Дата открытия завода АвтоВАЗ в Казахстане перенесена на три года....
Подробнее
Tesla Motors отрицает обвинения NHTSA в сокрытии информации - автоновости
15-06-2016, 15:57, Автоновости
Американский регулятор утверждает, что компания пыталась купить молчание у своих клиентов....
Подробнее
В Москве проведут испытания пластиковых автомобильных дорог - автоновости
16-12-2016, 12:52, Автоновости
Московские власти всерьез отнеслись к идее голландцев из компании VolkerWessels....
Подробнее
Поиск нужных запчастей – нет ничего проще
26-06-2015, 13:10, Автоновости
Многим автолюбителям и профессионалам периодически приходится сталкиваться с проблемами, связанными с поломками автомобиля. Хорошо, если это отечественное транспортное средство и на него просто...
Подробнее
BMW планирует расширить свою спортивную линейку новыми кроссоверами - автоновости
3-12-2016, 17:06, Автоновости
В BMW M GmbH полагают, что для успешной борьбы с конкурентами из «большой тройки» компании недостает «заряженных» моделей из SUV-сегмента....
Подробнее
Tesla Motors провалила план по реализации электрокаров во II-ом квартале текущего года - автоновости
6-07-2016, 03:52, Автоновости
Эксперты сомневаются, сможет ли компания выполнить годовой план....
Подробнее
Продажи автомобилей Kia растут по всему миру - автоновости
19-08-2014, 09:05, Автоновости
Объем продаж автомобилей корейской компании Kia Motors по всему миру вырос в июле на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU