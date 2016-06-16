ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: "100 секунд Индианаполиса" Фернандо Алонсо Несмотря на то, что 101-е издание «500 миль Индианаполиса» закончилось для Фернандо Алонсо неудачей, двукратный чемпион мира Ф1 впечатлил многих во время своего дебюта на легендарном овале. Зак Браун: Поломка двигателя на машине Алонсо в "Инди 500" стала шоком Пилот McLaren, который решил пропустить Гран При Монако ради выступления в «Инди-500» в составе Andretti Autosport, лидировал в гонке четыре раза на протяжении 27 кругов. Но на 179-м круге на его автомобиле отказал мотор Honda – до боли знакомая ситуация для Фернандо по выступлениям в Ф1, где японский производитель начиная с 2015 года поставляет свои двигатели McLaren. Алонсо пообещал вернуться на «Старую кирпичницу», а пока что мы можем насладиться его выступлением в 100-секундном видеоролике AUTOSPORT.com. Итак, "100 секунд Индианаполиса" для Алонсо: Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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