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Видео: "100 секунд Индианаполиса" Фернандо Алонсо

Несмотря на то, что 101-е издание «500 миль Индианаполиса» закончилось для Фернандо Алонсо неудачей, двукратный чемпион мира Ф1 впечатлил многих во время своего дебюта на легендарном овале.

Зак Браун: Поломка двигателя на машине Алонсо в "Инди 500" стала шоком

Пилот McLaren, который решил пропустить Гран При Монако ради выступления в «Инди-500» в составе Andretti Autosport, лидировал в гонке четыре раза на протяжении 27 кругов.

Но на 179-м круге на его автомобиле отказал мотор Honda – до боли знакомая ситуация для Фернандо по выступлениям в Ф1, где японский производитель начиная с 2015 года поставляет свои двигатели McLaren.

Алонсо пообещал вернуться на «Старую кирпичницу», а пока что мы можем насладиться его выступлением в 100-секундном видеоролике AUTOSPORT.com. Итак, "100 секунд Индианаполиса" для Алонсо:Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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