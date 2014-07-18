Кандидатов на водители хотят проверять на агрессивность - автоновости

Кандидатов в водители, то есть учеников автошкол, в будущем могут начать подвергать специальному психологическому тестированию, которое может выявить склонность к агрессии. Соответствующий формат проверок разрабатывают специалисты Института психиатрии им. Сербского

Действующее в России законодательство не позволяет психиатрам направлять водителей на дополнительные проверки. Психологическое обследование предусмотрено только для профессиональных водителей, то есть той категории, которая зарабатывает управляя транспортом.

«Мы разрабатываем ряд клинико-психологических инструментов и психологических критериев допуска или недопуска к вождению, — рассказал газете «Известия» научный сотрудник интитута Дмитрии? Калинкин. — В частности, хотим увеличить роль психологического исследования водителей».

Однако, эксперты скептически отнеслись к идее введения такого тестирования для учеников автошкол. По их мнению, в стране просто не хватит квалифицированных психологов для проведения такого исследования. Кроме того, более логичным было бы введение психологического теста для тех, кто грубо нарушил Правила дорожного движения (ПДД). Такая практика существует в ряде государств, например в Германии проводят «тест на идиотизм».