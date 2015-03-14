FIA запретила частные тесты в WRC после прецедента с Мадсом Остбергом
Международная автомобильная федерация (FIA) закрыла лазейку в регламенте WRC, позволявшую частным командам проводить тесты автомобилей за пределами Европы с участием пилотов, ассоциированных с производителями.Многие команды начали жаловаться в FIA после того, как Мадс Остберг провел тесты с Onebet Jipocar WRT на Ford Fiesta WRC в Аргентине в преддверии этого ралли.Несмотря на то, что, по сути, Остберг не приносит своей заводской команде очков в зачете производителей, а значит, де-факто является частником, по документам он представляет производителя M-Sport. А производителям, в свою очередь, запрещено проводить тесты за пределами Европы.Таким образом FIA закрыла тестовую лазейку в спортивном регламенте WRC.«Я не понимаю этого решения, – сказал разочарованный Остберг в интервью AUTOSPORT.com. – Самое смешное, что этому правилу вот уже 15 лет, но изменить они его решили только сейчас.Меня лишили единственной привилегии. А что мне положено теперь от заводской команды? Это смешно».Анонимный источник из FIA рассказал о том, что федерация получила жалобы от нескольких производителей, объяснив: «Что может помешать, к примеру, Citroen заключить сделку с местным пилотом из Австралии?Можно предположить, что PH Sport [ведущая клиентская команда Citroen] проведет недельные тесты, а потом передаст информацию о тестах заводской команде. Есть большой риск того, что это будет происходить повсеместно. Вот почему мы решили изменить правила».Команда Остберга также заявила, что на тестах в Аргентине не присутствовало ни одного инженера или механика от заводской команды M-Sport.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В этом году площадкой для проведения спартакиады профсоюзов Приморского края станет территория кампуса Дальневосточного Федерального университета на острове Русский. В программе соревнований, как и в...
Женская сборная Приморского края заняла первые места на двух дистанциях Кубка России по гребле на «драконах»: 200 и 500 метров. Соревнования проходили на гребном канале «Печеры» в Нижнем Новгороде с...
Спортсмены Артемовского городского общества инвалидов вернулись с триумфом с краевой спартакиады «Инваспорт-2016», где они, опередив 28 спортивных команд, заняли по итогам всех спортивных состязаний...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!