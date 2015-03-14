ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ FIA запретила частные тесты в WRC после прецедента с Мадсом Остбергом Международная автомобильная федерация (FIA) закрыла лазейку в регламенте WRC, позволявшую частным командам проводить тесты автомобилей за пределами Европы с участием пилотов, ассоциированных с производителями. Многие команды начали жаловаться в FIA после того, как Мадс Остберг провел тесты с Onebet Jipocar WRT на Ford Fiesta WRC в Аргентине в преддверии этого ралли. Несмотря на то, что, по сути, Остберг не приносит своей заводской команде очков в зачете производителей, а значит, де-факто является частником, по документам он представляет производителя M-Sport. А производителям, в свою очередь, запрещено проводить тесты за пределами Европы. Таким образом FIA закрыла тестовую лазейку в спортивном регламенте WRC. «Я не понимаю этого решения, – сказал разочарованный Остберг в интервью AUTOSPORT.com. – Самое смешное, что этому правилу вот уже 15 лет, но изменить они его решили только сейчас. Меня лишили единственной привилегии. А что мне положено теперь от заводской команды? Это смешно». Анонимный источник из FIA рассказал о том, что федерация получила жалобы от нескольких производителей, объяснив: «Что может помешать, к примеру, Citroen заключить сделку с местным пилотом из Австралии? Можно предположить, что PH Sport [ведущая клиентская команда Citroen] проведет недельные тесты, а потом передаст информацию о тестах заводской команде. Есть большой риск того, что это будет происходить повсеместно. Вот почему мы решили изменить правила». Команда Остберга также заявила, что на тестах в Аргентине не присутствовало ни одного инженера или механика от заводской команды M-Sport.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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