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FIA запретила частные тесты в WRC после прецедента с Мадсом Остбергом

Международная автомобильная федерация (FIA) закрыла лазейку в регламенте WRC, позволявшую частным командам проводить тесты автомобилей за пределами Европы с участием пилотов, ассоциированных с производителями.

Многие команды начали жаловаться в FIA после того, как Мадс Остберг провел тесты с Onebet Jipocar WRT на Ford Fiesta WRC в Аргентине в преддверии этого ралли.

Несмотря на то, что, по сути, Остберг не приносит своей заводской команде очков в зачете производителей, а значит, де-факто является частником, по документам он представляет производителя M-Sport. А производителям, в свою очередь, запрещено проводить тесты за пределами Европы.

Таким образом FIA закрыла тестовую лазейку в спортивном регламенте WRC.

«Я не понимаю этого решения, – сказал разочарованный Остберг в интервью AUTOSPORT.com. – Самое смешное, что этому правилу вот уже 15 лет, но изменить они его решили только сейчас.

Меня лишили единственной привилегии. А что мне положено теперь от заводской команды? Это смешно».

Анонимный источник из FIA рассказал о том, что федерация получила жалобы от нескольких производителей, объяснив: «Что может помешать, к примеру, Citroen заключить сделку с местным пилотом из Австралии?

Можно предположить, что PH Sport [ведущая клиентская команда Citroen] проведет недельные тесты, а потом передаст информацию о тестах заводской команде. Есть большой риск того, что это будет происходить повсеместно. Вот почему мы решили изменить правила».

Команда Остберга также заявила, что на тестах в Аргентине не присутствовало ни одного инженера или механика от заводской команды M-Sport.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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