На первый краевой форум специалистов по физической культуре и спорту участники приехали со всего Приморья

Первый краевой форум специалистов по физической культуре и спорту прошел в «кузнице» чемпионов – Приморском училище олимпийского резерва. На одной площадке собрались педагоги общеобразовательных учреждений, тренеры, фитнес-инструкторы, специалисты коррекционных школ со всего Приморья. Всего более 100 человек. Мероприятие прошло при поддержке департамента физической культуры и спорта Приморского края.





Как воспитать здоровое поколение в современных условиях, сформировать у населения потребность в занятиях спортом, последние тенденции образовательных технологий и методик и развитие фитнес-индустрии – организаторы постарались максимально насытить программу форума.





Максим Шейхот, участник форума, председатель федерации горнолыжного спорта и сноуборда Приморского края: «Довольно много площадок по разным тематикам, конечно, хотелось посетить сразу две, я думаю, все выбрали самое необходимое и точечно смогли получить ответ на свои вопросы. Мы считаем, что наше посещение было очень плодотворным».





В пленарных встречах выступили ведущие приморские ученые в области физической культуры и спорта. Мастер-классы провели практики – тренеры высшей категории.





Ольга Барабаш, организатор форума, доктор педагогических наук: «Сейчас школьное физкультурное образование без фитнес-технологий уже не видится, иначе это снижает мотивацию наших детей. Нам нужно общее образование, физкультурное, интегрировать с фитнес-технологиями, здесь нам без фитнес-инструкторов, без людей, которые могут составлять групповые или индивидуальные программы по фитнесу никак не обойтись».





Большой интерес участников вызвали практические занятия - как развить координацию у детей с помощью футбола и гимнастики, реализация проекта «Самбо в школу». Особым вниманием пользовался мастер-класс по физической реабилитации и лечебной физкультуре.





Оксана Мироненко, участник форума, преподаватель лечебной физической культуры коррекционной школы с. Гражданка: «Я в восторге, взяла контакты у преподавателя этого, обязательно свяжусь, очень понравилось. Если будут еще такие мероприятия, я обязательно приеду».





Марина Матченко, участник форума учитель коррекционной школы с. Черниговка: «Это на всех уроках можно, не только коррекционных школ, но и для себя, и для взрослых и для детей можно применять эти упражнения».





Форум стал интегрированной площадкой, объединившей специалистов в узких областях, чтобы они смогли обменяться своими знаниями и опытом.





Елена Григорьева, организатор форума, директор Агентства образовательных инициатив: «Каждый, кто имел возможность высказаться и по поводу проблем, и самое главное, по поводу их решения – он это сделал на площадках. В этом наша миссия и состояла. Это мероприятие скорее информационное, коммуникативное, а нужны образовательные программы, дополнительного образования специалистов, прежде всего, которые бы являлись инструментом достижения этого качества».





Первый краевой форум показал – востребованность в нём есть. Тренерам и педагогам, работающим в сфере физической культуры и спорта, необходимо регулярно встречаться, чтобы повышать свой уровень и идти в ногу со временем.





Елена Ритус, Вести. Приморье

Фоторепортаж Григория Еремина







