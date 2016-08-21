Volvo начала дорожные тесты кроссовера XC40 - автоновости

Шведская компания Volvo форсировала разработку новых моделей: на дорогах был замечен прототип компактного кроссовера XC40. С этой моделью компания связывает большие надежды на рост продаж в Европе, где этот сегмент растет заметно активнее других

Традиционно, первый прототип Volvo не просто обклеен маскировочной пленкой, а «обшит» пластиковыми фальшпанелями, которые не дают представления об облике модели. Впрочем, судя по обводам, XC40 будет практически полностью повторять концепт 40.1, который компания показала в апреле на автосалоне в Шанхае. Как и другие новые модели компании, компактный кроссовер получит переднюю оптику с дневными ходовыми огнями «Молот Тора».

Кроссовер Volvo XC40 создается на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). Он будет оснащаться 3- 4-цилиндровыми двигателями, а также должен получить гибридную силовую установку. Также данная модель будет использоваться в качестве «базы» для создания кроссовера Lynk&Co (суббренд китайской Geely, которой принадлежит Volvo).

Серийную версию Volvo XC40 могут представить уже в марте следующего года на автосалоне в Женеве.