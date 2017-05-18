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Франц Тост: В столкновении с Даниилом Квятом виноват исключительно Серхио Перес

Руководитель Toro Rosso Франц Тост остался недоволен действиями Серхио Переса на Гран При Монако-2017.

За шесть кругов до конца гонки Серхио пошел в смелую атаку в повороте Rascasse на Даниила Квята, занимавшего девятое место. Маневр закончился столкновением, в результате которого Квят не смог продолжить гонку, а мексиканец вынужден был отправиться на дополнительный пит-стоп и финишировал за пределами очковой зоны.

Даниил Квят: Перес действовал совсем отчаянно

Постфактум Переса наказали временным штрафом. Кроме того, он получил штрафные очки к своей суперлицензии.

Стюарды наказали Переса за столкновение с Квятом

«В столкновении виноват Чеко. Нельзя так вести себя на трассе, – сказал Тост в интервью AUTOSPORT.com. – Посмотрите на последствия: на автомобиле Квята уничтожен боковой понтон, а у Переса случился прокол передней левой шины.

Тут вообще нечего обсуждать – это на 100% вина Переса. Так пилотировать нельзя. До этого инцидента обе наши машины находились в топ-десятке. На протяжении всего уик-энда STR12 была конкурентоспособной и Карлос провел фантастическую гонку, защитив свое шестое место. Даниил также ехал хорошо, но Перес выбил его из борьбы».

Франц остался доволен результатом в Монте-Карло, но он понимает, что на автодромах с длинными прямыми, где важна максимальная скорость, итальянская команда будет выступать не так успешно.

«Нам придется нелегко в Канаде и Азербайджане, но инженеры работают изо всех сил, чтобы найти оптимальные настройки, которые бы позволили пилотам попасть в очковую зону на этих этапах, – продолжил Тост. – Renault постоянно обновляет свою силовую установку. Посмотрим, как сложатся ближайшие гонки.

Мы занимаем пятое место в Кубке конструкторов, опережая Williams на девять очков. Мы хотим сохранить эту позицию. Это наша цель».
Франц Тост: В столкновении с Даниилом Квятом виноват исключительно Серхио Перес
© autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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