ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Франц Тост: В столкновении с Даниилом Квятом виноват исключительно Серхио Перес Руководитель Toro Rosso Франц Тост остался недоволен действиями Серхио Переса на Гран При Монако-2017. За шесть кругов до конца гонки Серхио пошел в смелую атаку в повороте Rascasse на Даниила Квята, занимавшего девятое место. Маневр закончился столкновением, в результате которого Квят не смог продолжить гонку, а мексиканец вынужден был отправиться на дополнительный пит-стоп и финишировал за пределами очковой зоны. Даниил Квят: Перес действовал совсем отчаянно Постфактум Переса наказали временным штрафом. Кроме того, он получил штрафные очки к своей суперлицензии. Стюарды наказали Переса за столкновение с Квятом «В столкновении виноват Чеко. Нельзя так вести себя на трассе, – сказал Тост в интервью AUTOSPORT.com. – Посмотрите на последствия: на автомобиле Квята уничтожен боковой понтон, а у Переса случился прокол передней левой шины. Тут вообще нечего обсуждать – это на 100% вина Переса. Так пилотировать нельзя. До этого инцидента обе наши машины находились в топ-десятке. На протяжении всего уик-энда STR12 была конкурентоспособной и Карлос провел фантастическую гонку, защитив свое шестое место. Даниил также ехал хорошо, но Перес выбил его из борьбы». Франц остался доволен результатом в Монте-Карло, но он понимает, что на автодромах с длинными прямыми, где важна максимальная скорость, итальянская команда будет выступать не так успешно. «Нам придется нелегко в Канаде и Азербайджане, но инженеры работают изо всех сил, чтобы найти оптимальные настройки, которые бы позволили пилотам попасть в очковую зону на этих этапах, – продолжил Тост. – Renault постоянно обновляет свою силовую установку. Посмотрим, как сложатся ближайшие гонки. Мы занимаем пятое место в Кубке конструкторов, опережая Williams на девять очков. Мы хотим сохранить эту позицию. Это наша цель».



