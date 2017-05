ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Иван Штыль выиграл «золото» и «бронзу» на этапе Кубка мира в Венгрии

Известный приморский каноист, призер Олимпийских игр Иван Штыль успешно выступил на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в г. Сегед (Венгрия).





Российский экипаж Иван Штыль - Виктор Мелантьев стал победителем на дистанции 500 м в каноэ-двойке с результатом 1.39,605 сек. Вторыми финишировали украинцы (1.41,158 сек.), третьими – испанцы (1.41,497 сек.).





Бронзовую награду в копилку сборной России Штыль завоевал в каноэ-одиночке на дистанции 200 м, где он показал третье время (38,415 сек.). Конкуренция в спринте была запредельная. В финальном заезде шесть первых гребцов разделяли сотые и тысячные доли секунды, все они пересекли финишную отметку в промежутке менее одной секунды - от 38,008 до 38,823 сек.





Стоит отметить, что заслуженный мастер спорта из Владивостока Иван Штыль - один из самых титулованных российских гребцов, он является бронзовым призером Олимпийских игр, 12-кратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы.





Сейчас Иван начнет подготовку к Чемпионату России по гребле на байдарках и каноэ, который состоится на канале Крылатское в Москве с 14 по 18 июня, где сильнейшие гребцы страны будут бороться за путевки на Чемпионаты мира и Европы.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото из личного архива Ивана Штыля











Источник : СпортПриморье







