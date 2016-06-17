Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Преемника BMW Z4 покажут в августе - автоновости

Преемника BMW Z4 покажут в августе - автоновостиПреемника BMW Z4 покажут в августе

Автор фото: фирма-производитель

Идеологический наследник родстера BMW Z4 будет представлен в августе на конкурсе автомобильной элегантности в американском Пеббл Бич. Правда, публике покажут не серийный вариант, а концепт, но по слухам он практически ничем не будет отличаться от того, что станет серийным

Ранее стало известно, что родстер сохранит индекс Z4. Кроме того, глава американского отделения компании намекнул на то, что родстер получит в том числе 6- и 8-цилиндровые двигатели. А вот полноприводной версии xDrive не будет. Зато появится гибридный вариант.

Вероятнее всего, электромоторы будут приводить в движение передние колеса, что позволит все же реализовать систему полного привода на родстере. Эту технологию баварцам предоставит японская Toyota.

Напомним, что родстер BMW разрабатывается совместно с японской Toyota, которая будет использовать платформу для создания наследницы купе Supra. В BMW отвечают за ходовую часть и бензиновые двигатели, а японцы занимаются адаптацией для спорткаров гибридных технологий.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:50      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Россияне утратили интерес к электрокарам - автоновости
17-06-2016, 19:45, Автоновости
Объем продаж электрокаров в России в мае не дотянул даже до 10 штук....
Подробнее
В Калифорнии «беспилотникам» запретят выезжать на дороги без водителя - автоновости
18-12-2015, 10:09, Автоновости
Калифорния обяжет производителей «беспилотников» оснащать их традиционными органами управления и водителем....
Подробнее
Volkswagen хочет начать совместные проекты с «Газпромом» - автоновости
8-05-2017, 05:02, Автоновости
Концерн Volkswagen AG ведет переговоры с газовыми гигантами, такими как ExxonMobil и российский «Газпром» о совместном продвижении автомобилей на природном на газе на мировых рынках....
Подробнее
Автодороги и ЖД переезды будут оснащаться камерами - автоновости
23-04-2016, 22:06, Автоновости
В Госдуму на рассмотрение внесен соответствующий законопроект....
Подробнее
СП «Мазда-Соллерс» лишилась таможенных льгот - автоновости
2-10-2015, 08:56, Автоновости
Mazda потеряла таможенные льготы из-за нарушения обязательства по промсборке....
Подробнее
Китайский «близнец» Lexus RX получит 154-сильный турбомотор - автоновости
27-12-2014, 16:47, Автоновости
Китайский кроссовер BYD S7, внешне напоминающий Lexus RX, получит новый турбодвигатель....
Подробнее
Продажи автомобилей Kia по всему миру растут - автоновости
11-09-2014, 10:43, Автоновости
Продажи автомобилей южнокорейской марки Kia по всему миру выросли в августе на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
Подробнее
Китайская марка Geely готовит для российских покупателей сразу несколько новых моделей - автоновости
22-08-2014, 07:01, Автоновости
Китайская автомобильная марка Geely готовиться обновить линейку своих моделей для российского авторынка....
Подробнее
Lada Granta и Kalina получили ряд новых опций - автоновости
14-03-2016, 06:43, Автоновости
Kalina и Granta с моторами Евро-5 получили дополнительное оборудование....
Подробнее
Honda вывела на японский рынок свой новый минивэн - автоновости
26-04-2015, 08:53, Автоновости
Японский автопроизводитель Honda объявил о начале продаж нового минивэна Step WGN....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU