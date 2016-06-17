Преемника BMW Z4 покажут в августе - автоновости

Идеологический наследник родстера BMW Z4 будет представлен в августе на конкурсе автомобильной элегантности в американском Пеббл Бич. Правда, публике покажут не серийный вариант, а концепт, но по слухам он практически ничем не будет отличаться от того, что станет серийным

Ранее стало известно, что родстер сохранит индекс Z4. Кроме того, глава американского отделения компании намекнул на то, что родстер получит в том числе 6- и 8-цилиндровые двигатели. А вот полноприводной версии xDrive не будет. Зато появится гибридный вариант.

Вероятнее всего, электромоторы будут приводить в движение передние колеса, что позволит все же реализовать систему полного привода на родстере. Эту технологию баварцам предоставит японская Toyota.

Напомним, что родстер BMW разрабатывается совместно с японской Toyota, которая будет использовать платформу для создания наследницы купе Supra. В BMW отвечают за ходовую часть и бензиновые двигатели, а японцы занимаются адаптацией для спорткаров гибридных технологий.