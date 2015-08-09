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Сирил Абитбуль: Мы рискнули с коробкой передач на машине Нико Хюлькенберга

Исполнительный директор Renault Sport Сирил Абитбуль прокомментировал неутешительные итоги Гран При Монако для французской команды.

Нико Хюлькенберг вынужден был досрочно прекратить борьбу в гонке из-за отказа коробки передач, а Джолион Палмер финишировал 11-м.

«Если говорить в целом, то уик-энд получился разочаровывающим, потому что в Монако мы хотели продолжить серию сильных выступлений, – констатировал Сирил. – В пятницу команда проделала огромную работу по решению тех проблем, которые возникли на наших машинах в четверг. Мы хотели сделать все, чтобы в субботу наши пилоты имели возможность завоевать достойные места на стартовой решетке Гран При Монако».

Также француз рассказал, что команда действительно наблюдала аномалии в работе коробки передач на машине Нико Хюлькенберга, но решила не осуществлять замену данного элемента перед гонкой.

«Анализ выявил некоторые проблемы в работе коробки передач, но мы решили оставить ее на машине, чтобы избежать штрафа на стартовой решетке, – продолжил Абитбуль. – Чтобы набирать очки в таких гонках, нужно рисковать. На этот раз риск не оправдал себя.

Жаль, что все так получилось, ведь Нико демонстрировал хорошую скорость. Джолион провел безошибочную гонку, и это положительно скажется на его уверенности в своих силах. Теперь он должен использовать эту уверенность, чтобы лучше квалифицироваться на следующем этапе, дабы иметь больше шансов на завоевание очков в воскресенье».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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