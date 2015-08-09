ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В предстоящие выходные Амурский залив украсят паруса

В предстоящие выходные дни, 27 и 28 мая, на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». В мероприятии примут участие порядка 60 юных яхтсменов.





Соревнования пройдут в классах: "Л", "Кадет", "Парусная доска", "Оптимист", "Л 4.7" и "420". По итогам проведения гонки победители и призёры турнира будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.





Первый старт парусной гонки будет дан в 27 мая 12 часов. Во второй день соревнований, 28 мая, первые гонки начнутся также в 12 часов.





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Автор фото: Dieter Rencken В этот уик-энд на легендарной Северной петле Нюрбургринга проходит крупнейший классический Гран При исторических автомобилей - AvD Oldtimer Grand Prix. В нынешнем году... Подробнее Гоночный директор McLaren Эрик Булье и руководитель подразделения Honda в Ф1 Юсуке Хасегава заявили, что между McLaren и Honda в настоящий момент нет никаких проблем из-за сложностей во время первых... Подробнее Гоночный директор команды McLaren Эрик Булье призывает к пересмотру текущих правил Формулы 1 относительно двигателей после того, как его пилоты были оштрафованы за замену силовых установок. Дженсон... Подробнее Сейчас гонки Гран При стали гораздо безопаснее, чем в те дни, когда аварии забрали у нас Айртона Сенну и Роланда Ратценбергера. Но Эд Стро объясняет, почему риск для жизни всегда будет существовать в... Подробнее Герой «Битвы чемпионов 8» Тимур Надров, победивший в титульном бою на звание чемпиона мира по кикбоксингу по версии WKF представителя Испании Альберто Симона Монтеро, отметил, что во многом его успех... Подробнее Весь Уссурийск играет в футбол. В городе стартовал масштабный турнир по футболу на Кубок главы администрации Евгения Коржа. Соревнования проходят всего во второй раз, но количество участников... Подробнее Подтвердился предварительный диагноз у центрального защитника "Луча-Энергии" Альберта Гаджибекова. Напомним, что в матче 18-го утра против "Тюмени" наш футболист неудачно пошел в подкат и получил... Подробнее Компания Codemasters выпустила официальный трейлер игры Ф1 2016, запуск продаж которой назначен на 19 августа. В игре будет представлен режим Multiplayer, в котором могут принять участие в чемпионате... Подробнее 27 ноября на о. Русском в спортзале Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России состоялись открытые чемпионат и первенство г. Владивостока по ушу. Турнир проходил по дисциплинам 20 форм... Подробнее В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, во Владивостоке в районе Трех пещер (остановка «Варяг», далее на северо-восток вверх по асфальтированной дороге и по указателям) пройдет фестиваль спортивного... Подробнее