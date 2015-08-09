В предстоящие выходные Амурский залив украсят паруса
В предстоящие выходные дни, 27 и 28 мая, на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». В мероприятии примут участие порядка 60 юных яхтсменов.
Соревнования пройдут в классах: "Л", "Кадет", "Парусная доска", "Оптимист", "Л 4.7" и "420". По итогам проведения гонки победители и призёры турнира будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.
Первый старт парусной гонки будет дан в 27 мая 12 часов. Во второй день соревнований, 28 мая, первые гонки начнутся также в 12 часов.
Гоночный директор McLaren Эрик Булье и руководитель подразделения Honda в Ф1 Юсуке Хасегава заявили, что между McLaren и Honda в настоящий момент нет никаких проблем из-за сложностей во время первых...
Сейчас гонки Гран При стали гораздо безопаснее, чем в те дни, когда аварии забрали у нас Айртона Сенну и Роланда Ратценбергера. Но Эд Стро объясняет, почему риск для жизни всегда будет существовать в...
Герой «Битвы чемпионов 8» Тимур Надров, победивший в титульном бою на звание чемпиона мира по кикбоксингу по версии WKF представителя Испании Альберто Симона Монтеро, отметил, что во многом его успех...
Компания Codemasters выпустила официальный трейлер игры Ф1 2016, запуск продаж которой назначен на 19 августа. В игре будет представлен режим Multiplayer, в котором могут принять участие в чемпионате...
27 ноября на о. Русском в спортзале Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России состоялись открытые чемпионат и первенство г. Владивостока по ушу. Турнир проходил по дисциплинам 20 форм...
В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, во Владивостоке в районе Трех пещер (остановка «Варяг», далее на северо-восток вверх по асфальтированной дороге и по указателям) пройдет фестиваль спортивного...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!