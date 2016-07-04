Rolls-Royce построил самый дорогой и длинный автомобиль - автоновости

Богатые автомобильные коллекционеры могут позволить себе практически все. В том числе придти в Rolls-Royce и заказать там уникальный автомобиль, второго экземпляра которого не будет выпущено никогда. И речь не про оснащение одной из моделей какими-либо опциями, а фактически постройкой нового кузова

Впрочем, когда-то многие автомобильные компании начинали именно как кузовостроительные ателье. Потому в отделении Bespoke узнали все требования клиента и приступили к работе. В итоге получился самый длинный двухместный Rolls-Royce с необычным кузовом, созданным с оглядкой на автомобили 30-х годов прошлого столетия.

На постройку автомобиля понадобилось несколько лет, все это время производитель тесно работал с заказчиком, имя которого не разглашается. Салон Sweptail напоминает океанские катера: спереди установлены два сиденья, а задняя часть отделана деревом и полукруглой спинкой. Кажется – брось туда подушки и можно загорать. Кстати, можно: у Sweptail стеклянная крыша протянулась от передних стоек до самого хвостика V-образной крыши.

На центральной консоли разместился уникальный бокс, за стенкой которого прячется бутылка шампанского и два бокала. Автомобиль для Джеймса Бонда? Но цифры 08, которыми попросил украсить машину заказчик, говорят об обратном.

В Rolls-Royce не называют стоимость Sweptail. По неофициальным данным уникальный автомобиль обошелся заказчику в более чем 10 миллионов фунтов стерлингов (около 12 миллионов долларов). Это делает его самым дорогим Rolls-Royce за всю историю марки. Кстати, в Bespoke обмолвились, что им так понравилось работать с этим заказом, что они готовы построить и другие эксклюзивные автомобили, выпущенные в единственном экземпляре. Были б деньги у заказчика…