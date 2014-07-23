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Серджио Маркионе: Гран При Монако-2017 войдёт в историю Ferrari

Президент Ferrari Серджио Маркионе обратился с поздравительным сообщением к команде, в воскресенье на Гран При Монако завоевавшей первый дубль с Хоккенхайма-2010 и прервавшей 16-летнюю беспобедную серию на городской трассе в Монте-Карло.

«То, чего мы так долго ждали, наконец-то произошло. Эта гонка войдет в историю нашей команды, – сказано в обращении Маркионе. – Мы не просто выиграли, а финишировали на двух первых позициях в легендарном Гран При Монако, где в предыдущий раз одерживали победный дубль ещё с Михаэлем Шумахером и Рубенсом Баррикелло [в 2001-м].

Я поздравляю гонщиков и всех сотрудников команды как на трассе, так и на базе.

Наконец-то наша машина дарит тиффози радость, которую они заслуживают».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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