ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Автоматизация для ресторанов: как работает, зачем устанавливать Каждый владелец ресторана, магазина, небольшой кальянной, пиццерии или кофейни рано или поздно начинает задавать вопрос: как улучшить эффективность, упростить работу персонала и выполнять постоянный контроль? Как кажется многим, все это выполнить крайне сложно, ведь нужно проводить сложные расчеты, постоянно контролировать деятельность и внедрять новые идеи. Конечно, если использовать старые методы, то так все и происходит. Однако какой смысл это делать, если в современных реалиях появилась автоматизация для ресторана, которая упрощает этот процесс в разы?



Автоматизация для ресторанов



На самом деле автоматизация ресторанов – это отличное решение для абсолютно всех заведений, которые работают на территории нашей страны. Сейчас появилась отличная система Poster , благодаря которой можно контролировать абсолютно все процессы, которые протекают в кафе или ресторане. Данную систему можно установить на Андроид планшеты или iPad всего за 15 минут. Если говорить за основные преимущества такой системы, то сразу следует выделить:



1) Простую установку на планшеты. Стоит отметить, что планшеты вы сможете купить самостоятельно, но рекомендуется устанавливать Poster на iPad , так как они обеспечивают бесперебойную работу.

2) После установки вы получаете полноценный доступ через интернет. Это означает, что появляется возможность смотреть заказы, статистику, контролировать расходы и многое другое.

3) Система обеспечивает полный контроль над всем заведением, ведь все проходит в автоматическим режиме, а вы просто наблюдаете за результатом в любой точке мере.

4) А самое главное преимущество – это низкая цена за использования, которая уж точно заставит задуматься об установке такой системы.

5) У официантов серьезно упрощается работа, а все заказы в автоматическом режиме попадают на кухню после оформления.



Следует отметить, что система может работать даже без интернета, так что, ваше заведение будет функционировать даже в самых экстренных ситуациях. Однако просматривать отчеты можно будет только после того, как интернет снова появится. Данную систему сейчас используют многие заведения на территории нашей страны, ведь она экономит деньги и позволяет осуществлять полноценный контроль. В результате вы сможете постоянно вносить корректировки в работу и делать все, чтобы доход с каждым днем только увеличивался, а клиенты оставались в восторге от сервиса.







Опубликовано: Сегодня, 16:34 | Категория: Все новости Вернуться

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