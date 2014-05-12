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Автоматизация для ресторанов: как работает, зачем устанавливать

Автоматизация для ресторанов: как работает, зачем устанавливатьКаждый владелец ресторана, магазина, небольшой кальянной, пиццерии или кофейни рано или поздно начинает задавать вопрос: как улучшить эффективность, упростить работу персонала и выполнять постоянный контроль? Как кажется многим, все это выполнить крайне сложно, ведь нужно проводить сложные расчеты, постоянно контролировать деятельность и внедрять новые идеи. Конечно, если использовать старые методы, то так все и происходит. Однако какой смысл это делать, если в современных реалиях появилась автоматизация для ресторана, которая упрощает этот процесс в разы?

Автоматизация для ресторанов

На самом деле автоматизация ресторанов – это отличное решение для абсолютно всех заведений, которые работают на территории нашей страны. Сейчас появилась отличная система Poster, благодаря которой можно контролировать абсолютно все процессы, которые протекают в кафе или ресторане. Данную систему можно установить на Андроид планшеты или iPad всего за 15 минут. Если говорить за основные преимущества такой системы, то сразу следует выделить:

1) Простую установку на планшеты. Стоит отметить, что планшеты вы сможете купить самостоятельно, но рекомендуется устанавливать Poster на iPad, так как они обеспечивают бесперебойную работу.
2) После установки вы получаете полноценный доступ через интернет. Это означает, что появляется возможность смотреть заказы, статистику, контролировать расходы и многое другое.
3) Система обеспечивает полный контроль над всем заведением, ведь все проходит в автоматическим режиме, а вы просто наблюдаете за результатом в любой точке мере.
4) А самое главное преимущество – это низкая цена за использования, которая уж точно заставит задуматься об установке такой системы.
5) У официантов серьезно упрощается работа, а все заказы в автоматическом режиме попадают на кухню после оформления.

Следует отметить, что система может работать даже без интернета, так что, ваше заведение будет функционировать даже в самых экстренных ситуациях. Однако просматривать отчеты можно будет только после того, как интернет снова появится. Данную систему сейчас используют многие заведения на территории нашей страны, ведь она экономит деньги и позволяет осуществлять полноценный контроль. В результате вы сможете постоянно вносить корректировки в работу и делать все, чтобы доход с каждым днем только увеличивался, а клиенты оставались в восторге от сервиса.



Опубликовано:   Сегодня, 16:34      |      Категория:  Все новости
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