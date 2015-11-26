Стюарды наказали Переса за столкновение с Квятом

Серхио Перес получил два штрафных очка к своей суперлицензии из-за столкновения с Даниилом Квятом в гонке в Монако.Гонщик Force India совершил атаку на россиянина в повороте Rascasse, в результате чего выбил Даниила с трассы.После расследования инцидента стюарды присудили Пересу десятисекундный штраф к итоговому времени гонки и два штрафных очка к его суперлицензии.Теперь у Переса пять штрафных баллов. Любой гонщик, получивший 12 баллов за 12 месяцев, будет вынужден пропустить следующий Гран При.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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