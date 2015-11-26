Гребцы принесли Приморью четыре медали на этапе Кубка мира
Успешными стали выступления на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, состоявшемся в венгерском Сегеде, для приморского каноиста Ивана Штыля. По итогам соревнований он стал обладателем золотой и бронзовой медалей.
Еще две медали Приморскому краю на этапе Кубка мира принесли спортсменки, выступающие за наш регион по параллельному зачету.
Кира Степанова выиграла «серебро» в байдарке-двойке на дистанции 500 м. Алия Алмакаева стала бронзовым призером в каноэ-двойке на 200-метровке. Обе спортсменки в этом сезоне показывают стабильно высокие результаты, ранее они отличились на российских стартах, завоевав несколько медалей на Чемпионате и Кубке России.
Подробнее о выступлениях Ивана Штыля на втором этапе Кубка мира
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
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