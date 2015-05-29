Первые автомобили проекта «Кортеж» будут переданы до конца года - автоновости

ФГУП «НАМИ» передаст первые автомобили проекта «Кортеж» заказчику, Федеральной службе охраны (ФСО), до конца 2017 года. Это будет партия из 14 автомобилей, седанов и одного лимузина

Об этом в рамках «Правительственного часа» в Госдуме заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в следующем году модельная линейка проекта пополнится микроавтобусом, а к концу года будут завершены работы по подготовке к производству внедорожника. «В отличие от советских времен, когда такие машины не были доступны гражданам, эти будут доступны всем желающим, от самых простых версий, до бронированных», — отметил Денис Мантуров.

Производственные мощности опытного цеха НАМИ позволяют производить до 300 автомобилей проекта «Кортеж», которые создаются на Единой модульной платформе (ЕМП), разработанной в России. В случае повышенного спроса, НАМИ обратится к российским автопроизводителям, которые могут расширить свои мощности для сборки автомобилей проекта.

Проект «Кортеж» предполагает создание автомобилей для высших эшелонов российской власти. Среди них лимузин, представительский и бизнес-седаны, микроавтобус и внедорожник. Кроме того, по словам Мантурова, на ЕМП могут быть построены и другие машины.

В прошлом году НАМИ зарегистрировал товарную марку Aurus. В сопроводительной заявке говорится о том, что имя образовано от слов aurum (золото) и Russia (Россия).