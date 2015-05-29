Первые автомобили проекта «Кортеж» будут переданы до конца года - автоновости
Первые автомобили проекта «Кортеж» будут переданы до конца года
ФГУП «НАМИ» передаст первые автомобили проекта «Кортеж» заказчику, Федеральной службе охраны (ФСО), до конца 2017 года. Это будет партия из 14 автомобилей, седанов и одного лимузина
Об этом в рамках «Правительственного часа» в Госдуме заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, в следующем году модельная линейка проекта пополнится микроавтобусом, а к концу года будут завершены работы по подготовке к производству внедорожника. «В отличие от советских времен, когда такие машины не были доступны гражданам, эти будут доступны всем желающим, от самых простых версий, до бронированных», — отметил Денис Мантуров.
Производственные мощности опытного цеха НАМИ позволяют производить до 300 автомобилей проекта «Кортеж», которые создаются на Единой модульной платформе (ЕМП), разработанной в России. В случае повышенного спроса, НАМИ обратится к российским автопроизводителям, которые могут расширить свои мощности для сборки автомобилей проекта.
Проект «Кортеж» предполагает создание автомобилей для высших эшелонов российской власти. Среди них лимузин, представительский и бизнес-седаны, микроавтобус и внедорожник. Кроме того, по словам Мантурова, на ЕМП могут быть построены и другие машины.
В прошлом году НАМИ зарегистрировал товарную марку Aurus. В сопроводительной заявке говорится о том, что имя образовано от слов aurum (золото) и Russia (Россия).
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