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Электромобили станут дешевле обычных к 2030 году - автоновости

Электромобили станут дешевле обычных к 2030 году - автоновостиЭлектромобили станут дешевле обычных к 2030 году

У критиков электромобилей есть один козырь, который пока никто не может побить: «автомобили на батарейках» стоят значительно дороже своих аналогов с традиционными бензиновыми или дизельными двигателями, а также гибридными силовыми установками. Однако, уже в обозримом будущем ситуация может измениться, считают аналитики

Возникший бум на строительство заводов по производству аккумуляторов для электромобилей приведет к значительному снижению их стоимости. Концерн Daimler построит завод, инвестировав в него 500 миллионов евро, еще несколько «гигафабрик» будет построено в Европе, как минимум две разместятся в США, а в Китае количество заводов, сконцентрированных на производстве батарей для электромобилей, составит как минимум девять.

Благодаря массовому производству батарей, производство электромобилей получит значительный скачок в развитии в период с 2021 по 2030 годы. Это приведет к тому, что к концу следующего десятилетия электромобили будут стоить дешевле бензиновых, считают аналитики Bloomberg.

К 2021 году себестоимость одного киловатт-часа батарей должна снизиться с нынешних 542 до 139 долларов, говорится в исследовании. В последующие годы будет наблюдаться дальнейшее снижение цены на аккумуляторы.

Также, в Bloomberg считают, что у электромобилей на водородных топливных ячейках нет массового будущего, несмотря на то, что некоторые автопроизводители продолжают работать и с этим видом энергии. Альтернативы электромобилям с питанием от обычных батарей в обозримом будущем не предвидится, считают аналитики компании.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:08      |      Категория:  Автоновости
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